Két magyar csapatnak is esélye van arra, hogy európai sikersztorivá váljon

A négy hónapos program során személyre szabott mentori támogatáshoz és két európai bootcamp tréningen való részvételi lehetőséghez jutott a két magyar, öt portugál, két-két lengyel és lett, valamint egy-egy cseh, litván, olasz és román csapat. Az európai országoknál mérsékeltebb innovációs szinten lévő 13, Regional Innovation Scheme Programme (RIS) országból érkező 116 kiváló pályázó közül választották ki a 15 továbbjutó csapatot - jelentette be az EIT Health.Az EIT Health a kiválasztott csapatok számára három találkozót is szervez, ahol potenciális vásárlókkal, befektetőkkel és partnerekkel nyílik lehetőség a termékük vagy szolgáltatásuk validálására. A négy hónapos program után tíz csapat jut tovább a novemberben megrendezendőAz egyik magyar nyertes csapat az oktató alkalmazást kifejlesztő InSimu Patient csapata, akik applikációjuk segítségével lehetővé teszik, hogy orvosok, orvostanhallgatók és medikusok virtuális betegeken gyakorolhassanak és a valós élethez hasonló diagnózisokat állíthassanak fel. A másik magyar team pedig a Sineko, melynek GRAID szoftvere a radiológiai jelentések lefordításával forradalmasítja a nemzetközi teleradiológiát. Az általuk kidolgozott GRAID egy szinoptikus jelentéskészítő asszisztens, melynek segítségével jól strukturált és több nyelvre is könnyen lefordítható orvosi jelentések készíthetők.

Az EIT Health InnoStars Awards startup verseny tréningje

Európa ezen, mérsékeltebb innovációs potenciállal rendelkező részén is rengeteg tehetséges csapatnak van meg a tudása és képessége egészségügyi újítások fejlesztésére. Az egyik magyar csapat, az InSimu Patient erőssége, hogy az orvosok gyakorlati képzését támogatja, behozva a klinikai gyakorlatot az orvostanhallgatók mindennapjaiba, a másik csapat, a Sineko pedig az égető orvoshiányra kínál megoldást, jelentősen megkönnyítve a leletezést az radiológusok számára - értékelte a mostani elismerést Tóth Mónika, az EIT Health InnoStars RIS program managere.Az InnoStars Awards programot olyan, prototípussal vagy MVP-vel (minimum viable product) már rendelkező egészségügyi projektek, startup vállalkozások és spinoffok számára írták ki, melyek kevésbé nagy innovatív potenciállal rendelkező, úgy nevezett RIS régiókból származnak. A minőségi pályázók száma egyre bővül, ezért az ígéretes jelentkezők köre igen széles. Jelenleg 14 EIT Health RIS központ található 13 országban, amelyek támogatják az innovációt célzó helyi közösségek fejlődését.