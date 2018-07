Kórházbezárásokról szóló híreket cáfoltak

A magyar egészségügy jövőjéről, az állami- és magánkórházak helyzetéről is szó lesz a Portfolio Private Health Forum rendezvényünkön. ÁTTEKINTÉS

Szombat reggeli cikkében a Népszava írta meg, hogy csúnya vége lehet, ha rövid pórázra fogják a kórházakat. A lap a HVG korábbi érvelésére hivatkozik, miszerintKorábban a mentességnek köszönhetően az intézményeknek lehetőségük volt arra, hogy akkor is fizessenek bért és el tudják látni a betegeket, ha az egészségpénztártól kapott ellátmány arra már nem nyújtana fedezetet. Az Állami Számvevőszék azonban változtatott ezen az álláspontján a lap szerint és érvényesítik a szigort.A Népszava cikke szerint ennek következtében akár 40 kórház is bajba kerülhet, a tartozás ugyanis ráterhelődik a szabad forrásokra, így ellehetetlenül a működésük. A legutóbbi, június végi adatok szerint 35 milliárd forint volt a kórházak tartozása.A gyorsan terjedő hír kapcsán az Állami Egészségügyi Ellátó Központ külön közleményt adott ki az MTI-n keresztül."Az ÁEEK MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében arra kéri a sajtó képviselőit, hogy az ilyen alaptalan álhírek gyártásával és kritikátlan átvételével ne próbálják megtéveszteni a közvéleményt.Szombaton több sajtóorgánum szakértőkre hivatkozva arról írt, hogy akár 40 kórház bezárására is sor kerülhet, miután megszűnt a kórházak mentessége a szigorú pénzügyi gazdálkodási szabályok alól. A türelmi idő lehetővé tette, hogy a kórházak akkor is fizethessenek bért és végezhessenek betegellátást, ha az egészségpénztártól kapott összeg már nem fedezte a költségeket" - olvasható az MTI-n megjelent rövid ÁEEK-közlemény, amely azonban érdemben nem reagál a szigorú gazdálkodási szabályokra vonatkozó fejleményekre.Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, elképzelhető, hogy az adóssághalmozó kórházak szigorúbb pénzügyi felügyeletet kapnak: