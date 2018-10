Lemondott a Honvédkórház orvosigazgatója

Jön a Portfolio magánegészségügyi konferenciája. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A helyét megbízott vezetőként Muzsay Ildikó orvos ezredes, az Egészségügyi Szervezési Intézet igazgatója veszi át.A szaktárca tájékoztatása szerint az orvos dandártábornok a saját kérésére, 2018. október 1-jétől orvosként dolgozik tovább a Honvédkórházban.Dr. Tamás Róbert elkötelezett szakembere a Honvédkórháznak, ezért orvosként továbbra is az intézményben folytatja gyógyító tevékenységét, ennek megfelelően szaktudására, szakmai tapasztalatára a tárca vezetői és a kórház vezetése továbbra is számít. Az orvosigazgatói feladatokat megbízással dr. Muzsay Ildikó orvos ezredes, az Egészségügyi Szervezési Intézet igazgatója látja el. A Honvédkórházban a magas színvonalú szakmai tevékenység és betegellátás a továbbiakban is biztosított - olvasható a Honvédelmi Minisztérium közlésében.