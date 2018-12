Magyar egészségügy: leltár nélkül, törvénytelen könyveléssel működnek kórházak

a könyvelési és gazdálkodási szabálytalanságok miatt az ÁSZ sem tudja megmondani, hogy pontosan mi húzódik a háttérben.

Akkor lehetne tiszta képet kapni, ha minden egyes egészségügyi intézményben betartanák a számviteli, a közbeszerzési és antikorrupciós szabályokat, a csalásmentes működést biztosító előírásokat

Leltárpélda "Tegyük fel, hogy az adott intézmény megrendel és kifizet egy nagyobb szállítmány WC-papírt. Mivel nincs megfelelő nyilvántartás és leltározás, nem lehet tudni, hogy a papíráru mennyi idő alatt fogyott el, a tekercseket ki, mikor és hova vitte a raktárból, de még csak abban sem lehetünk biztosak, hogy a WC-papír egyáltalán megérkezett az intézménybe" - magyarázta Domokos a "Tegyük fel, hogy az adott intézmény megrendel és kifizet egy nagyobb szállítmány WC-papírt. Mivel nincs megfelelő nyilvántartás és leltározás, nem lehet tudni, hogy a papíráru mennyi idő alatt fogyott el, a tekercseket ki, mikor és hova vitte a raktárból, de még csak abban sem lehetünk biztosak, hogy a WC-papír egyáltalán megérkezett az intézménybe" - magyarázta Domokos a Magyar Időknek

Domokos László ősbűnnek nevezte a kórházak túlköltekezését. Mint elmondta, idén is számos kórháznál és társaságként működő rendelőintézetnél végeztek ellenőrzést, és a tapasztalatok a legtöbb esetben "egész egyszerűen lesújtóak voltak".A szabálytalanságok között példaként említette, hogy, de súlyos gondokra bukkantak a különféle eszközök beszerzésénél is. Aggodalomra ad okot, hogy bizonyos egészségügyi intézményekben- mondta a számvevőszék elnöke.Domokos László közölte, ma nagyjából negyven kórház lépi túl rendszeresen az anyagi lehetőségeit, deSzerinte két fő ok jöhet szóba: vagy az, hogy az ellátandó feladatokhoz képest kevés a pénz, vagy az, hogy a kórház vezetői rosszul gazdálkodnak.- mutatott rá az ÁSZ elnöke megjegyezve, hogy ez egyébként nem pénzkérdés.