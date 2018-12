Még több pénzt nyerhetnek az európai egészségügyi startupok

Eddigi számok

Fürjes Balázs InnoStars Director EIT Health Innostars Fürjes Balázs az EIT Health kelet-, közép- és dél-európai regionális igazgatója. Az EIT Health a világ egyik legnagyobb egészségügyi innovációs kezdeményezése, összefogva Európa vezető egészségipari és gyógyszeripari... Tovább »

Mi lesz jövőre?

Az EIT Health helyi vagy nemzetközi piacra lépést támogató több mint 600.000 euró összdíjazású vállalkozás fejlesztési programokat ír ki 2019-ben.

Idén 67 csapat nyújtott be pályázatot az EIT egészségügyi, élelmezés- és nyersanyagtudományi üzleti ötletek számára kiírt versenyébe, és vett részt egy két napos bootcamp tréningen. A jelentkezők tudományos hátterű, de üzleti tapasztalattal nem rendelkező tagokból álltak. A program során vállalkozási alapismereteket szereztek, tanultak a piac szegmentálásról, kidolgozták üzleti ajánlatukat, üzleti tervet készítettek, megvizsgálták versenyelőnyüket és a két napos intenzív tréning után elkészítették az első bemutatkozó prezentációjukat (pitch deck). Közülük az EIT 21 csapatot juttatott tovább a személyre szabott, tematikus mentor programjába; 5-öt az egészségügy, 6-ot az élelmezésügy, és 10-et a nyersanyagtudomány szakterületekről, ezen belül 5 elsődleges, 5 pedig másodlagos nyersanyagokkal foglalkozó team volt.Novemberben, a közös nagy döntőben a csapatok nemzetközi zsűri előtt mérték össze tudásukat, ahol az élelmiszer és az egészségügy szekció győztese 10000 eurót nyert, a második helyezett 7000, a harmadik pedig 5000 eurós díjban részesült. A első és másodlagos nyersanyagokkal foglalkozó csapatok első helyezettei 10000 eurót kaptak, a másodikok 5000, a harmadikok pedig 2500 euró jutalmat vehettek át.2018 év elején az EIT Health három, összesen 135000 euró díjazású startup versenyt írt ki. Az InnoStars Awards, a European Health Catapult tréning és verseny program, valamint a HeadStart Funding segíti az egészségügy területén újító ötlettel rendelkező csapatok termékeit vagy szolgáltatásait piacképes megoldásokká fejleszteni.kategória több, mint 1000 versenyző közül kiválasztott nyertese egy litván cég, az, amely 25.000 eurót nyert a terméke validálásához. Az Oxipit mesterséges intelligenciát alkalmaz az orvosi képalkotáshoz. A mellkas röntgenhez fejlesztettek ki olyan eszközöket, melyek a radiológusok munkáját támogató jelentéseket generálnak.Két első helyezést és a vele járó 12-12 ezer eurós díjat adtak át a, kategóriában, melyet azért hoztak létre, hogy támogatásával felgyorsítható legyen kkv-k innovatív termék, vagy szolgáltatásának piacra lépése. Az egyik díjat az olasz HeartWatch csapata kapta, a másikat pedig a Koatum nevű cég. Aegy SaaS (szolgáltatott szoftver) megoldás, amely intelligens értesítéseket készít a legközelebbi gondozónak a betegek nagyobb biztonsága érdekében. Optikai szenzorokra támaszkodva a fejlett számítógépes látás és az intelligens gépi tanulási analitika saját fejlesztésű kombinációját használja, hogy ellenőrizze az egyébként nem felügyelt betegeket. Aegy orvos technológiai vállalat, mely személyre szabható, bioaktív megoldásokat dolgozott ki a gyulladás megelőzésére és a csont integráció gyorsítására a gyorsabb, fájdalommentes gyógyulás érdekében.a digitális egészségügy, az orvostechnológia és a biotechnológia területének legjobbjait támogatja Európában. A képzések után 42 regionális győztes jutott tovább a középdöntőbe. A biotech verseny Leuvenben, Hollandiában került megrendezésre, az orvostechnológiai seregszemle Grenoble-ban, Franciaországban volt, míg a digitális egészségügy szakemberei Erlangenben, Németországban mérték össze tudásukat. A 22 legígéretesebb startup jutott a december 4-5-én Lodz-ban, Lengyelországban megrendezett döntőbe, ahol az első három helyezettet díjazták. A csapatokat a piacra lépéshez szükséges felkészültségük, valamint a termékük, szolgáltatásuk egészségügyre gyakorolt hatása alapján ítélték meg."Büszkék vagyunk arra, hogy minden kategóriában sikerült a mi régiónkból, az InnoStars régióból egy-egy csapatnak a győztesek közé kerülni ebben a kemény versenyben" - mondta el. A, a Parkinson kór elleni terápiát kidolgozó startup nyert első díjat a biotechnológia területén, a mesterséges intelligencián alapuló neurodegeneratív betegségek korai jeleit kimutatómásodik helyen végzett a digitális egészségügy kategóriában, acsapata pedig, akik biológiailag lebomló antibakteriális sztentet fejlesztettek ki, harmadik helyezést értek el az orvostechnológia kategóriában" - tette hozzá.2019-ben az EIT Health folytatja együttműködését az élelmezésügyre specializálódott EIT Fooddal és a nyersanyagtudományokkal foglalkozó EIT Raw Materials-szal, hogy együtt indítsák elnéven szelektív, versenyközpontú, üzleti képességek fejlesztésére összpontosító programjukat, mely a résztvevők számára eddig elérhetetlen kapukat nyit meg Európában, beleértve a Tudás és Innovációs Közösségek (Knowledge and Innovation Community KIC) hálózatát is. 30-30 csapatot hívnak majd meg mindhárom szakterületről, így összesen 90 jelentkező közül fogják majd kiválasztani a legjobb 18-at, vagyis kategóriánként 6 teamet, akik bekerülnek a döntőbe és versenybe szállnak a 10.000 eurós fődíjért. A 2019 év elején induló Jumpstarter programot üzleti ötlettel rendelkező, vállalkozási ismereteiket fejleszteni kívánó innovátoroknak írják ki, akik a program végén elindíthatják startup vállalkozásukat.Azprogramra a jelentkezéseket március 27-ig várják, a kiválasztott csapatokat két bootcamp és egész éven át tartó tréning sorozat során készítik fel a novemberben tartandó végső döntőre.2019-ben folytatódnak a startupok felkészítésére és támogatására kidolgozott út további állomásai is, aazzal a céllal, hogy a start-upok piacra lépési ideje lerövidüljön, illetve az érett fázisban lévő startupokra specializálódott, amely célkitűzése, hogy gyorsabb növekedési pályára állítsa a vállalkozásokat.