Meglepő adatok derültek ki a mentőszolgálatról

Meglepő adatok derülnek ki a mentők nemrég közzé tett 2017-es költségvetési beszámolójából, a szolgálat fürgeségét jelző 15 percen belüli kiérkezések aránya tavaly már csak 64,9 százalék volt

2014-ben még a sürgős hívások 72,5 százalékában odaértek a betegért 15 percen belül.

Egy évvel később már 68-69 százalékra romlott ez a mutató.

2016-ról nincs adat.

2017-ben 100 sürgős hívásból már csak 64-65 esetben értek ki 15 percen belül a sürgősségi ellátásra szorulóért.

A legjobb esélyei a Győr-Moson-Sopron megyeiknek van a jó ellátásra, ott a hívások 79,3 százalékában 15 percen belül ott van a segítség, a legkritikusabb helyzetben a Pest-megyeik vannak, itt a hívások felében sem sikerül odaérni negyedóra alatt a beteghez.

Reagált a lapnak az OMSZ

- olvasható a lap cikkében.A lap felidézi:A részletes 2017-es adatok szerint a betegek 25%-a esetében félórán belül érkezett meg a mentő, és a segélykérők 9 százalékának fél óránál is többet kellett várnia. A félórán túli várakozok aránya két éve még csak hét százalék volt.Ezért nem lehet a sürgős esetekhez elegendő rohamkocsit küldeni. A beszámoló jelentés is külön hangsúlyozza, hogy a legtöbb üres álláshelyük a mentőtiszti, az ápoló és a gépkocsi vezetői posztokon van, a legkritikusabb helyzetben a Közép-Magyarországi régió van ebben a tekintetben.A lap azt is megjegyzi, hogy a romló folyamatok aközben meglepőek, hogy a kormányzat uniós forrásokból hozzávetőleg 15 milliárd forintot költött el arra, hogy a mentők tíz esetből legalább kilencszer negyedórán belül odaérjenek a segítségre szorulókhoz. Az uniós támogatási pályázatban szó szerint az alábbi szerepel: "az ország területének legalább 90 százalékában a 15 perces elérési idő biztosítása." A pályázat keretében részben a mentésirányítást modernizálták, valamint a lefedetlen területeken 22 új mentőállomást építettek és további hatvanat fölújítottak.A cikk szerint a 15 milliárdos uniós pályázati pénzből csak részben teljesültek a ki tűzött célok, így az unió elvben akár vissza is kérhetné ezt azt a pénz.Az OMSZ kommunikációs vezetője úgy érvelt a lapnak küldött reakciójáan, hogy szerintük a régebbi, a mostaninál lényegesen jobb kiérkezési idők nem jók, nem hitelesek."A mentők gyorsaságára vonatkozó adatok összehasonlítása 2014 és 2017 vonatkozásában nem megalapozott, hiszen míg 2014-ben az időadatok a mentőápolók által menetlevél papírokon feltüntetett, sokszor kerekített számok voltak, 2017-ben már számítógépek rögzítették a pontos és valid adatokat" - írták.Az OMSZ arra a kérdésünkre, hogy miután nem valósultak meg a támogatási kérelemben megjelölt célok, kért-e vissza összeget a kifizetett 15 milliárdból, azt írták, hogy program célja a 15 percen belüli elérés feltételeinek megteremtése volt, és nem az, hogy ennyi idő alatt valóban ki is érkeznek a beteghez a mentők.A lap cikke külön kitér arra, hogy az Országos Mentőszolgálatnál 2014. november 30.-tól működik a mentési irányítási rendszer (MIR), azaz már ekkortól számítógép rögzíti a mentés minden mozzanatát, így például, hogy mikor érkezett a hívás, ehhez képest hány perc múlva indították el a kocsit, az autó milyen útvonalon, sebességgel haladt, és így tovább.

Mentőhelikopter érkezik egy baleset helyszínéhez 2018. július 27-én Nagykanizsa határában, ahol három autó ütközött össze. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó: Varga György