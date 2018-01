Megy a harc a Brexit elől menekülő intézményért

Meg kell próbálnunk, a játszma még nem ért véget

A luxembourgi székhelyű bíróság arról számolt be a Twitteren, hogy Olaszország és Milánó közös beadványt nyújtott be, melyben a Brexit után bennmaradó tagállamok kormányainak novemberi határozatának megsemmisítését kérte.A brit fővárosban működő uniós ügynökségek - az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Bankhatóság - új székhelyéről a huszonhetek szakminisztereinek novemberi tanácsülésén döntöttek.Olaszország arra hivatkozva próbálja felülvizsgáltatni a határozatot, hogy a holland hatóságok hétfőn közölték, először ideiglenes központban helyezik majd el az EU-ban forgalmazható gyógyszerek jóváhagyásáért felelős ügynökséget, az új székhely ugyanis csak később, várhatóan 2019 novemberében fog elkészülni.- jelentette ki Paolo Gentiloni olasz kormányfő a helyi sajtó hírei szerint. Az olasz hatóságok pedig kedden hangsúlyozták, hogy akár most azonnal is képesek lennének elhelyezni Milánóban a szervezetet.Az EMA befogadásáról szóló szavazáson Amszterdam és Milánó került be a harmadik fordulóba, szavazategyenlőség miatt azonban sorshúzással kellett dönteni, s végül a holland főváros került ki győztesen.A költözés a jövő év elején fog indulni, a szervezetnek ugyanis a britek várható jövő márciusi távozásának pillanatában már meg kell kezdenie működését az új helyszínen. Az évi 300 millió eurós költségvetésű Európai Gyógyszerügynökségnél közel 900 szakértő dolgozik, a szervezet naponta nagyjából száz embert fogad külföldről.