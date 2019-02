Menesztették a János Kórház főigazgatóját

A János Kórház jelenlegi állapotáról nemrégiben galériával jelentkeztünk:

Szent János Kórház (galéria, 40 kép)

Az átadás-átvétel várhatóan a mai napon lesz, a héten két miniszter, Varga Mihály és Gulyás Gergely is bejárja a patinás intézményt, és a II. és XII. kerületi polgármester is jelen lesz.A lap információi szerint a kórház élére Takács Péter kerülhet, aki jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője.A kórházon belül már régebb óta úgy tudják, hogy a János-kórház küszöbön álló átalakítását új vezető fogja irányítani. A kórháznak a Kútvölgyi kórházzal együtt fontos szerepe lesz a környező kerületek ellátásában.Erről itt írtunk korábban:Itt fog működni a II. és XII. kerületet ellátó szakrendelő. A kórház feladatai is módosulnak, mostani 800-as ágyszáma csökkenni fog, de zajlik egy koncepció kidolgozása az új orvosszakmai feladatokkal.