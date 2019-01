Mi folyik a magyar sürgősségi osztályokon?

Kásler bejelentése

Évtizedek óta torlódó problémákat igyekeztek nemcsak tűzoltás jelleggel, hanem véglegesen is kezelni az elmúlt hónapokban

Így értékel a szakma

hétfőn szakmai egyeztetés volt a minisztériumban a sürgősségi ellátást és annak szervezését érintő kérdésekről, amelyet Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár hívott össze, ám végül a megbeszélésen nem ő, hanem a helyettese jelent meg.

Mióta a minisztérium január 7-én utasított három sürgősségi ellátót, hogy növeljék az akut alapellátási egységben a személyi kapacitásokat, minden triázskategóriában gyorsabban, vagy várakozási idő nélkül látják el a betegeket az ország valamennyi sürgősségi osztályán - jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Kásler Miklós a Medical Online szaklap tudósítása szerint.- kezdte a miniszter a portál szerint.A miniszter elmondta, az új rendszer célja, hogy a beteget a lehető legrövidebb időn, az érkezéstől számítva öt percen belül regisztrálni kell, és tíz percen belül a végleges ellátási helyre kell irányítani. A betegeket öt súlyossági fokozatba sorolhatják, és ennek alapján döntenek az ellátásukról, valamint meghatározták az ellátáshoz szükséges időt is - tette hozzá az MTI összefoglalója szerint.Lényeges a rendszerben - folytatta Kásler Miklós -, hogy van egy akut alapellátó egység is, amely lényegében ugyanazt a tevékenységet végzi, mint a háziorvosok, hiszen - mint mondta -, a sürgősségin nagy számban jelennek meg olyanok, akiknek ellátása nem igényel sürgősségi ellátást.Az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak (ÁEEK) küldött adatok szerint mindössze két budapesti és egy vidéki kórház lógott ki a sorból, ezeket január 7-én utasította a minisztérium, hogy növeljék az alapellátási egységben a személyi kapacitást, azóta minden triázskategóriában hosszabb várakozási idő nélkül látják el a betegeket - részletezi a Medical Online. A hírek, a melyek ezzel ellentétesek, nem felelnek meg a valóságnak - hangsúlyozta a miniszter.Az Index azt emelte ki beszámolójában , hogy az eseményen kérdezni nem lehetett az emberi erőforrások miniszterétől. A miniszter mellett ült Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár is, de ő nem is szólalt meg. Ahogy a miniszter befejezte mondandóját, a sajtótájékoztató moderátora azt mondta: Kásler Miklósnak fontos kormányzati feladata miatt most mennie kell. Akinek kérdése van, az küldje el írásban, és majd megválaszolják.Beszélt arról is, hogy lezárult tizenkilenc nagy teljesítményű diagnosztikai és terápiás gép közbeszerzési eljárása 4 milliárd forint értékben, illetve beszámolt arról is, hogy az ország 13 megyéjében újulnak meg vagy épülnek új nővérszállók 8,5 milliárd forintért.A Medical Online arról is beszámolt cikkében, hogyA MedicalOnline információi szerint a szakma többek között felvetette, hogy, hiszen a szakma által korábban kért kórházi informatikai fejlesztések, amelyek lehetővé tették volna a pontos és gyors adatszolgáltatást, a rendelet hatálybalépésére hagyott rövid idő miatt nem valósulhattak meg. Mivel ennek híján a jelentési kötelezettség aránytalanul nagy terhet ró a személyzetre,

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere sajtótájékoztatót tart az egészségügyben történt változásokról és eredményekről az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2019. január 14-én. Kép és címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd

Mindezek felett sem a személyi állomány bővítéséhez, sem a beruházásokhoz nem rendelt forrásokat az Emmi.

"Bár a rendeletben foglaltak végrehajtásához elengedhetetlen lett volna a triázs-irányelv egyidejű megjelenése, az elmaradt; ennek híján pedig egyelőre nem beszélhetünk annak egységes végrehajtásáról, ahogyan nehézséget okoz az sbo-knak a triázs adatlapok kitöltése is" - írja a portál."Nem lehetséges az akut alapellátási egységekben a szükséges munkaerő felvétele, annak pótlását csak a dolgozók átirányításával lehet megoldani, ami viszont humánerőforrás-hiányt okoz más ellátási területeken" - jelezte már január elején a szakma írásban is az államtitkárságnak, ugyancsak a gyors bevezetés következményeként. A rendelkezésre álló rövid idő nem volt elegendő a - rendelet értelmében érettségivel rendelkező - sürgősségi osztályos diszpécserek (SOD) felvételére és kiképzésére sem, ahogyan a szükséges infrastrukturális fejlesztések sem valósulhattak meg ott, ahol ez szükséges volt.A szakmai megbeszélésen előkerült az orvosi kamara véleménye, miszerint a triázs a sürgősségi ellátás 1999-es bevezetése óta kötelező az sbo-kon, szerintük "minderről újdonságként beszélni megtévesztő".Úgy vélik, a triázs elvégzését nem lehet szakdolgozóra bízni, ahogyan álláspontjuk szerint az azonos triázskategóriába tartozó betegek rangsorolását is csak szakorvos végezheti.Az is kiderült, a kamarát - bár ezt törvény írja elő - a sürgősségi ellátást érintő, január 1-jével már hatályos rendelet közigazgatási egyeztetésébe nem vonták be, így kérdés, hogy az ezzel kapcsolatos észrevételeik nyomán módosul-e a szabályozás.