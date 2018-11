Mi lesz velünk, tényleg kevesebb kórházra lesz szükség?

Még nem késő regisztrálni a Portfolio Private Health Forumra. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Végh Attila elnök-vezérigazgató Capio AB Végh Attilát 2018 júniusában az egyik legnagyobb európai egészségügyi, tőzsdén jegyzett szolgáltatócsoport, a Capio igazgatótanácsa elnök-vezérigazgatónak választototta. Ezt megelőzően a Penta Hospitals International... Tovább »

Várhatóan egyre kevesebb kórházra lesz szükség, ez egy visszafordíthatatlan trend. A gyógyítás ugyanis specializálódik és ahhoz, hogy a kórházak egyre nagyobb minőségben tudják ellátni feladataikat, specializálódnak. Ehhez viszont méretre és koncentrációra van szükség.

Végh Attila tartja a Portfolio Private Health Forum nyitó előadását. November 13! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Dr. Varga Péter Pál, alapító-főigazgató, gerincsebész, Budai Egészségközpont: Népegészségügyi szükséglet, magánellátó, profitábilitás

Jászkuti Bertalan, alapító-ügyvezető, Heal Partners: Mennyi az annyi? - Egészségügyi szolgáltatók értékelése pénzügyi teljesítményük fényében

Újlaki Ákos, projektvezető, Boston Consulting Group: A Value-Based Healthcare bevezetése Közép-Kelet Európában

Baksay Gergely, igazgató, MNB: Versenyképességi javaslatok a magyar egészségügy érdekében

Kohanecz Margó, igazgató, Healthcare and Life Sciences, KPMG: Hogyan vezényelhető le az egészségügy átalakítása?

Studniczky Ferenc, ügyvezető igazgató, OTP Egészségpénztár: Miből finanszírozható a magyar egészségügy?

Erőss Loránd, idegsebész, Országos Idegtudományi Intézet: Robot asszisztált agysebészet

Varga Máté, adjunktus, ELTE TTK Genetikai Tanszék: Felesleges stressz vagy életmentő információ? - A genetikai tesztek valós értékéről

Dr. Holchacker Péter, Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete - AIPM, igazgató: Innovatív gyógyszerek a betegekért

Malozsák Mihály, IT értékesítésért felelős vezető, LG Electronics Inc.: Különleges monitorok az egészségügy szolgálatában

Milan Glavaski, CIO, Affidea: Digitalisation of healthcare services with cloud, IoT and AI

Mezei Szabolcs, igazgató, közszolgálati tanácsadás, PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.: A telemedicina eszközök alkalmazásának hatása az egészségügyi ellátás működésére és finanszírozására

Dr. Szócska Miklós, igazgató, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ: Digitális egészségügyi és Big Data lehetőségek a modern medicinában

Kisgergely Kornél, vezérigazgató, Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.: Medtech innováció a gyakorlatban, startup és befektető

A teljes programért érdemes ide kattintani!

Néhány hónappal ezelőtt a Portfolio elsőként számolt be arról , hogy igazi magyar sikertörténetként a svéd székhelyű Capio elnök-vezérigazgatója lesz Végh Attila a régiós Penta Hospitals korábbi elnök-vezérigazgatója.Nem sokkal később interjút is sikerült készítenünk a nemzetközi szinten is elismert egészségügyi menedzserrel, melyben az egészségügyi válságkezelés folyamatáról, a Magyarországon is alkalmazható külföldi megoldásokról és a szakemberhiányról beszélgettünk."Ez minden országban trend, azonban tudjuk, hogy lassan működnek az osztály-, illetve kórházbezárások. Kórházat általában nem kell bezárni, hanem a profilját kell átalakítani, esetleg alacsonyabb komplexitású ellátóhelyekké. Lengyelországban, Szlovákiában, de még Magyarországon is a számok azt mutatják, hogy még mindig nagy lehetőségek lennének abban, hogy kisebb számú, nagyobb, komplexebb, specializáltabb kórházak jöjjenek létre. Cserébe a betegnek ilyen műtétek esetében utaznia kellene egy kicsit többet, de összességében ez még mindig a beteg érdekét szolgálná a biztonságosabb és jobb minőségű ellátás miatt" - fejtegette akkor Végh Attila.További előadások a Portfolio Private Health Forum programjában