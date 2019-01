Milliárdos eszközbeszerzés a Honvédkórházban

Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: a 3,4 milliárd forintos beruházás keretében 149 új, korszerű eszközt szereztek be, amelyeket 19 egészségügyi egységnél helyeznek el. Kiemelte: a mostani beszerzés nagymértékben segíti a betegek gyógyítását. Egyúttal örömét fejezte ki, hogy a Honvédkórház a centrumkórházak között van, és így érinti az egészségügy átfogó fejlesztése. A miniszter emlékeztetett arra, hogy 2006-2007-ben tíz telephelyen hozták létre az akkori Állami Egészségügyi Központot. Az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében most fontos cél - tette hozzá -, hogy a Honvédkórház a teljes ellátást egy - a központi, Róbert Károly körúti - telephelyen valósítsa meg.Benkő Tibor szólt a korábbi közalkalmazottak honvédelmi alkalmazottá válásáról is, hangsúlyozva, hogy a mintegy 7200 honvédségi dolgozó több mint 99 százaléka elfogadta az új, honvédelmi alkalmazotti jogállást. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az eddigi egészségügyi fejlesztéseket összefoglalva elmondta, a kormány az elmúlt években 500 milliárd forinttal fejlesztette a vidéki ellátórendszert. A hét elején Szombathelyen adtak át egy onkológiai centrumot, ezzel a magyarországi regionális onkológiai központok fejlesztése befejeződött - mondta. Úgy folytatta: a következő lépés a központi régió - benne Budapest - fejlesztése, ez az ellátórendszer négymillió ember ellátásáért felel. A központi régió fejlesztésénél négy centrumkórházat, 24 társkórházat és 32 járóbeteg-szakrendelőt hoznak létre. Erre tavalyelőtt 40, tavaly 30, idén 41,5 milliárd forintot fordítanak. A miniszter elmondta: a régiót érintő diagnosztikai fejlesztés összesen 19 nagy teljesítményű diagnosztikai eszközt, köztük több MR-, CT-berendezést, röntgengépeket, korszerű, digitális mammográfot, lineáris gyorsítót foglal magában.A 24 társkórház közül 21-ben csaknem 10 milliárd forintért szereznek be eszközöket. A szakrendelői fejlesztésekre a kormányzat megközelítőleg 60 milliárd forintot fordít, az önkormányzatok ehhez 6 milliárd forinttal járulnak hozzá. Az EBP program következő fejlesztése a Semmelweis Egyetemet érinti, amely a betegellátás mellett az oktatásért is felel. Kérdésre válaszolva Kásler Miklós elmondta: a sürgősségi betegellátó rendszer január elsejével elindult. Mind az 59 sürgősségi betegellátó egység minden nap jelentést adott. Az első hét tapasztalata az volt, hogy a legsúlyosabb (1-es, 2-es sürgősségi besorolású) eseteknél mind az 59 kórházban 5 percen belül megtörtént az adatrögzítés, 10 percen belül ellátták a betegeket. Benkő Tibor a Honvédkórház sürgősségi osztálya működésének feltételeire, a személyi változásokra vonatkozó kérdésre azt mondta: van elegendő orvos, a kórház sürgősségi ellátása biztosított.Hogy a Honvédkórházban komoly gondok vannak (és ráférnek a ma bejelentetthez hasonló eszközbeszerzések), viszonylag régóta tudott, a kórház sürgősségi centruma tavaly az összeomlás szélén állt, ez derült ki a részleg hamarosan távozó vezetőjének leveléből is, amelyet a HVG hozott le, és amelyről részletesebben itt írtunk.