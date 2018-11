Mindent megváltoztat a mesterséges intelligencia az egészségügyben

Kattintásra képgaléria nyílik:

Portfolio Private Health Forum 2018 (galéria, 36 kép)

Az Affidea 245 klinikát üzemeltet világszerte, elsősorban diagnosztikával, járóbeteg-ellátással foglalkozik, de kiegészítő szolgálatokat is nyújt - mondta Milan Glavaski, az Affidea informatikai vezetője. A cég küldetése és jövőképe a digitalizáción alapul. "Szeretnénk az elsőszámú digitális szolgáltatóvá válni, legyen szó az eljárások minőségéről, egészen a betegeken való együttműködésig, kommunikációig" - tette hozzá. Ezt digitális platformokon keresztül teszik lehetővé.A 16 országban jelenlévő klinikákat egy dolog köti össze, a közös platform. Egységesített infrastruktúrát alkalmazunk, és a felhőben kötjük össze a működést - emelte ki Milan Glavaski.A Microsofttal azért működnek együtt ebben a folyamatban, mert ők nagyon sokat fektetnek be az egészségügybe, és ez nem csak a céges együttműködéseket jelenti, hanem azt, hogy az egészségügyi architektúrába is sokat fektetnek. "Az integráció náluk nagyobb, mint más szolgáltatóknál" - fogalmazott.Szerinte a mesterséges intelligencia 30-40%-kal növeli a termelékenységet, ennek alkalmazása javítja a minőséget, a gyorsaságot és a hatékonyságot. "Mi a lánc legvégén vagyunk a mesterséges intelligenciában, akik gyakorlatilag operatívan használják" - mutatott rá.Nem attól kell tartani, hogy a mesterséges intelligencia feleslegessé tesz orvosokat, sokkal inkább az a helyzet, hogy hatékonyabbá válik a gyógyítás.A mesterséges intelligencia ugyanakkor egy buborék lesz. Több száz mesterséges intelligencia cég dolgozik az egészségügyben, így lesz néhány, aki megmarad, és lesznek, akik nem - vélekedett Milan Glavaski.