Nagy tervekkel állt elő a legnagyobb magyar magánkórház tulajdonosa

A vállalkozás megalapításakor az első lépés az volt, hogy össze kellett állítani egy olyan ütőképes szakmai csapatot, akik a saját területükön legalább 20-30 éves tapasztalattal rendelkeznek egészségügyi vállalkozási, biztosítási, egészséggazdasági, pénzügyi, számviteli, jogi, finanszírozási területen.

Karrierem kezdetén egy magyarországi multinál dolgoztam négy évet, majd a vállalkozói létem igencsak változatos volt: a pénzügy, finanszírozás, mezőgazdaság, kereskedelem, online értékesítés világában is szereztem tapasztalatot. Ezek után meghoztam egy üzleti döntést, hogy elindulok az egészségügy területén. Az egész világon tapasztalható egy pozitív üzleti trend ebben a szektorban, az emberek egyre egészségtudatosabbak, egyre többet fordítanak egészségmegőrzésre és gyógyulásra. Természetesen Magyarországon is megfigyelhető ez a tendencia, melyet a magánegészségügy folyamatos erősödésében érhetünk tetten.

Fotó: Szekeres Máté

Közben azt is elmondhatjuk, hogy a környező országokhoz képest a legnagyobb magyar magánpiaci szereplők is mikrovállalkozásoknak tűnnek, a piac ugyanis nagyon felaprózódott és csak az utóbbi években kezdett igazán növekedni.

Ezek a cégek többnyire magyar kisvállalkozások, amelyeket orvos alapítók raktak össze, jól működnek, de ezekkel a cégekkel még nagyon sok munka lenne, hogy érett, növekedésre képes vállalkozás jöjjön létre.

A Róbert Magánkórháznak köszönhetően a nem állami pénzből, azaz közfinanszírozásból élő B2C piacon már most piacvezetők vagyunk, az árbevételünk a tavalyi év végére elérte a 3 milliárd forintot, a magánkórházak között az első helyen állunk.

Mert javulást hoz minőségben, elsősorban a kiszolgálás minőségében, kordában tartja az árakat, és segít visszaszorítani a paraszolvenciára épülő szürke rendszert, valamint a minőségi kontroll nélkül működő lakásrendelők tömegeit.

Például alapító tulajdonostársam, Fábián Lajos már korábban adott Önöknek interjút , a régió privát egészségügyi fejlődésének egyik meghatározó szakembere volt és ma is az. Sikerült nagyon erős tőkehátteret is bevonnunk, mely a fejlődés financiális alapját képzi. Ez a csapat képes arra, hogy egy kis magánegészségügyi vállalkozást valódi nagyvállalkozássá fejlesszen.Igen, ez volt az első akvizíció. Azt kell tudni, hogy annak ellenére, hogy a Róbert Magánkórház már a megvásárláskor is az egyik legnagyobb magánegészségügyi szereplő volt, még ez a vállalkozás is finoman szólva éretlen fázisban van, alapvető szervezeti és üzleti fejlesztéseket kell végrehajtani. Szerencsére az egészségügyi szakmai csapat nagyon jól képzett, nemzetközi színvonalú szakemberekből áll, így ezen az alapon jól lehet tovább fejlődni.A konszolidáció valamilyen szinten megindult, de ez még nem az a szint, amikor idejön egy tőkeerős pénzügyi befektető, a szereplők ugyanis elég picik, elég szűk az a mezsgye, amin konszolidálni lehet. Van most Magyarországon megközelítőleg 50 magáncég, amely mondjuk a 300 millió forint feletti árbevételének köszönhetően már kilátszik a földből, ám ezek még nem keltik fel az igazán nagy tőkebefektetők figyelmét.Ha már a magánpiaci cégeknél tartunk, fontos különbséget tenni az igazi magánegészségügy és a magáncégek által üzemeltetett szolgáltatók között, akik közfinanszírozásban is részesülnek. Emellett a piacot az ügyfelek szempontjából is három kategóriába lehet sorolni: a B2C, a vegyes és a B2B, vagyis a vállalati egészségügyre építő vállalkozások.A román-magyar meccsek mindig nagyon izgalmasak, különösen hazai pályán. De a viccet félretéve, örülök, hogy megjelent egy komolyabb szereplő a piacon, mert ez erősíti a magánegészségügyi szektort, ez pedig nekünk jó. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, de megmagyarázom: egy különböző elemzők által 300 és 1000 milliárd forintos nagyságrend közé becsült magánegészségügyi piacon, ilyen fragmentáció, azaz szétaprózottság mellett, a legnagyobb 20 szereplő együttes árbevétele is csak a piacméret töredéke. Egy jó színvonalú szolgáltatók közötti verseny ebben a környezetben mindenki számára teremt helyet és lehetőséget, de leginkább az ügyfelek, a páciensek, a betegek érdekeit szolgálja. Miért?Nyugtával dicsérjük persze a napot, hiszen egy külföldi magánszolgáltató nagy feladatra vállalkozik a hazai, még igen éretlen környezetben. Térjünk erre vissza két év múlva, és látjuk, hogyan alakulnak a dolgok.

Fotó: Szekeres Máté

Nekünk az a célunk, hogy létrehozzunk egy országos magánegészségügyi rendszert, ami vertikálisan és horizontálisan is integrált. Ez egy hosszú, fájdalmas, költséges, és kockázatos út, amit kevés befektető akar végigjárni.

A TritonLife egy olyan vonzó szakmai és pénzügyi alternatívát tud ajánlani a magyar egészségügyi vállalkozásoknak, ami szerintem egyedülálló.

Másrészt pedig olyan niche szakmákban képzelhető el a terjeszkedés, ahol a csoport már jelenlegi is nagyon erős szakmai színvonalat képvisel, például meddőség, sebészet.

Ha pedig elérünk 6-7 év múlva egy megfelelő méretet, akkor jó lehetőség lehet pl. a tőzsdei bevezetés.

Idén kezdünk el egy nagyon komoly, professzionális új ügyfélelégedettség-mérési folyamatot, ebből leszűrjük a tapasztalatokat és természetesen a tanulságokat átvisszük a rendszerbe.

Ezeknél a cégeknél napi szintű humánmenedzsment-munkára, helyismeretre van szükség, illetve arra a több évtizedes tapasztalatra, ami a mi rendszerünkben is megtalálható. Persze ezek a vállalkozások az elmúlt években látványos fejlődésen mentek keresztül, elég csak az árbevételi adatokra pillantani. Azonban egy hasonló 5 éves menetelést az ő menedzsment tudásuk, szakértelmük nem fog elvinni, ezért ha tartani akarják a növekedési ütemet, de még messzebbre megyek, ha hosszú távon a piacon akarnak maradni, előbb utóbb csatlakozni fognak egy nagyobb cégcsoporthoz. Ezt nagyon nehéz elfogadnia egy olyan orvosnak vagy vállalkozónak, aki maga építette fel a cégét az elmúlt 10-15 évben, ráadásul mindig visszaforgatta a pénzt a vállalkozásba.Ha csatlakoznak a cégcsoportunkhoz levesszük a vállukról az adminisztráció, pénzügy, számvitel terheit és párhuzamosan nagyon erős értékesítés és marketing támogatást nyújtunk, de ami talán az orvos tulajdonosoknak a legfontosabb, biztosítjuk, hogy szakmai munkájukat tovább folytassák, fejlődjenek, akár tulajdonostársak is maradhatnak, miközben a pénzügyi kockázat terheit levesszük vállukról.Nem tudjuk, még mi lesz a kormányzati hozzáállás ehhez a területhez, de bármelyik irány is valósul meg, a tiszta, rendezett, jó minőségű magánegészségügynek az csak jó lehet. Azoknak a magánegészségügyi szolgáltatóknak, akik komolyan veszik magukat, megfelelő szakmai háttérrel, profizmussal vannak jelen a piacon. Ezzel szemben a lakásrendelőknek nem lesz jó. Bizonyos tekintetben mi nem is a többi magánszolgáltatóval versenyzünk, hanem egyrészt a paraszolvenciával, másrészt a kis rendelőkkel. Ez utóbbiak kora pedig szép lassan le fog járni. A piac érésével párhuzamosan eljön az idő a nagyobb, professzionálisabb szolgáltatók számára, akik nemcsak időpontot tudnak biztosítani a megfelelő szakemberhez, hanem egy szakmai protokoll hátteret is adnak. Teljesen homályos jelenleg, hogy a lakásrendelők milyen szakmai minőséget nyújtanak, sem a betegeknek, sem az államnak nincs erre rálátása.Természetesen középtávon nekünk is érdekes lehet ez a piac, de ehhez egy sokkal nagyobb és erősebb szolgáltatóbázist kell felépíteni, egy járóbeteg-bázist, ami ezt ki tudja szolgálni. Közben úgy gondoljuk, hogy egyrészt Magyarországon is lehet bizonyos területeken hálózatokat építeni, országos lefedettséggel bíró szolgáltatást nyújtani.Ha erős szakmai központokat felépítünk Magyarországon, az olyan vonzerővel fog bírni, hogy a környező országokból is megindulhat a kereslet. Ezért szeretnénk egy régiós szinten ismert brandet építeni.Kényszerhelyzetben voltunk, ugyanis az európai piacokon már minden jól csengő név le volt védve. A Medalliance, a holdingunk eredeti neve ugyan nekem nagyon tetszett, de mint márkanév európai védjegyeztetés alatt van legalább öt szervezetnek. Bár Magyarországon még lehetett volna használni, mivel azonban ahogy említettem, vannak regionális elképzeléseink, és ehhez kellett találnunk egy márkanevet, ez lett a TritonLife. Az a célunk, hogy a magánegészségügyi piacon olyan komoly szereplővé váljunk, amely világszínvonalú szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. Addig még hosszú út vezet. Ilyen szolgáltatásnak az egyik legfontosabb alappillére az orvosi, szakdolgozói gárda, akik magas szakmai színvonalat képviselnek, motiváltak, jól érzik magukat és nemcsak egy kiegészítő kereseti lehetőségként tekintenek erre, hanem szakmai perspektívát látnak benne. Minél nagyobb egy magánszolgáltató, minél inkább integrálódik járó-, és fekvőbeteg ellátása, annál változatosabbak az esetek, annál magasabb szinten, és annál több pácienst tudnak ellátni a kollégák, akik így kihívást látnak munkájukban, fejlődhetnek és kielégítőnek találják a szakmai lehetőségeket. Másrészt meg kell felelni az ügyfelek jogos elvárásainak minden szinten. Ez kulturális kérdés is, hosszú évtizedek alatt rögzült szerepminták változnak, és sok magánszolgáltató sem tudja még megkülönböztetni magát egy hagyományos városi kórháztól ebben a tekintetben. Mi is sokat dolgozunk azon, hogy ügyfeleink élménye megfeleljen elvárásaiknak.Nagyon korai erről beszélni. Egy érett rendszert reményeink szerint 6-7 év alatt tudunk felépíteni, ezek a kérdések is inkább akkor lesznek időszerűek.Szerintem erre jók az esélyeink, mert ez egy olyan speciális terület, ami egy sima pénzügyi - nem szakmai - befektetőnek egy csapda. Jelen pillanatban a TritonLife csoport tagvállalatainál évente 150 ezer orvos-beteg találkozás történik, 1100 gyerek születik a Róbert Magánkórházban, 700 meddőségi (megtermékenyítési) ciklus zajlik, és ezeken túl több ezer sebészeti beavatkozás.Május 24-én zártuk a tranzakciót tehát 8 hónappal ezelőtt. Mindent az ügyfélelégedettség javítása, és ezzel együtt munkatársaink jobb közérzete érdekében próbálunk tenni. Átalakítottuk a vezetés szerkezetét, racionalizáltunk, dolgozunk egy komoly back-office kialakításán, hogy a szervezet segítségünkre lehessen további akvizíciók lebonyolítása során is. Az integráció mindig változás, ami megviseli a szervezetet is. Mindent megteszünk folyamataink és belső kommunikációnk optimalizálása és javítása érdekében.Orvosi, szakmai oldalon biztonságban vannak ügyfeleink. Igen magas szakmai nívón dolgozó szakembergárdánk van, szakmai bizonyítékokon nyugvó, ún. evidence-based protokollok alapján végezzük munkánkat. Részlegvezető főorvosaink, orvosigazgatónk, ápolási igazgatónk mind több évtizedes tapasztalattal rendelkező komoly szakemberek. Ahol fejlődni szeretnénk, az a szakmai akkreditáció megszerzése, hogy a szakorvos képzés részeseivé is válhassunk.

Fotó: Szekeres Máté

Vagyis a bérek emelkedésével a szolgáltatók csak áraik emelésével tudnak lépést tartani, mert egyébként eltűnnek a piacról. Sajnos nekünk is lépést kell ezzel tartanunk.

Főleg a hiányszakmákban érezhető egy erős bérnyomás, ám amíg a piac együtt nő ezzel a bérnyomással, addig nincs nagy probléma. Ha meg tudunk teremteni egy megfelelő hátteret, légkört, szakmai, anyagi elismerést az orvosainknak és szakdolgozóinknak, akkor egyre többen fognak bennünket választani. Ezeket a körülményeket egyre inkább csak a nagyobb szolgáltatók fogják tudni megteremteni, ahol megfelelő ügyfélforgalom és a magasabb bevétel lehetővé teszi az emberi erőforrás megfelelő pénzügyi megbecsülését is. Ez egy természetes folyamat, minden országban ez történik. Mindenki szeret jó szolgáltatást kapni gyorsan, jó helyen, jó műszerekkel, jó orvostól és nővértől, de egyet nem szeret senki: ezért egyre többet fizetni. Pedig ahogy minden termék árában megjelenik az előállítás során belerakott érték, az egészségügyi szolgáltatásban is meg kell jelennie.A jövő az egészségügyben az egész világon a digitalizáció. Ennek több csatornája van, a telemedicina rettentően fejlődik, a digitális marketingben óriási kiaknázatlan lehetőségek vannak, a közösségi média területén szintén. Az is célunk, hogy ezen a területen úttörő szerepet vállaljunk, a felhalmozódó adatokat a megfelelő módon használjuk fel az üzletfejlesztés érdekében. Vannak olyan megoldások már a világban, hogy a mesterséges intelligencia sok terhet levesz a szakmai oldal válláról, ami nem feltétlen orvosi, vagy szakdolgozói feladat, így értékes időt felszabadítva a gyógyító tevékenység érdekében. Amikor pedig az ügyfél a panaszával az orvoshoz kerül, akkor a mesterséges intelligencia által összeállított adatbázis segítségével tud pontos diagnózist adni. Ez a jövő. De itt is hangsúlyozom, az AI belátható időn belül nagy segítséget jelent majd, de nem helyettesítheti a gyógyító orvost.