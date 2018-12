Nagy változás jöhet a háziorvosoknál

Az alapellátás új országos központot kapna, valamint valamennyi járásban létrehoznák az úgynevezett állami fenntartású és irányítású egészségügyi központokat.

A háziorvosi rendszer átfogó átalakítására készül a kormány. Központosítanák a háziorvosok, a védőnők, az alapellátó fogorvosok szakmai irányítását és felügyeletét is - olvasható az előterjesztésben.Az egészségházakban alap- és szakellátó orvosi szolgáltatásokat is igénybe vehetne a lakosság. A területen dolgozó háziorvosok, ha van egyéb szakvizsgájuk is, azt itt szakorvosként hasznosíthatnák.A Járási Egészségügyi Központokkal kapcsolatban a lapnak több szakértő is úgy fogalmazott: ezzel megkezdődhet az alapellátás államosításának előkészítése.