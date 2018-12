Nagy változások jönnek, így fognak működni a sürgősségi osztályok

A váróban lesz egy diszpécser is, aki fogadja és informálja az érkezőket a várható ellátással kapcsolatban.

Új szerep lesz az ún. triázs szakember, aki speciálisan képzett diplomás ápoló. Ők döntenek arról, hogy kinek, mikor, milyen ellátást kell kapnia.

És megjelenik az akut alapellátási egység, egy új, a funkcióját tekintve leginkább az alapellátási ügyeletnek megfelelő lesz. Itt egy mentőtiszt, vagy szintén egy diplomás nővér ellátja a panaszost.

újraélesztendők,

kritikus állapotúak,

sürgősen ellátandók,

kevésbé sürgős esetek valamint

halaszthatók.

A lap cikke szerint új szerepek, beosztottak is lesznek a sürgősségi osztályokon:A betegek besorolását a triázs szakember végzi, a javaslat 5 kategóriát állított fel:A kategóriákba az egyes betegeket a triázs szakemberek utalják. A kevésbé sürgős és a halasztható eseteket utalják az akut alapellátási egységhez, ők itt fájdalomcsillapítót, infúziót, beutalót kaphatnak és megszervezhetik számukra a nem azonnali, következő vizsgálatát.A tervek szerit a gyors ellátásra érkezők adatait "mielőbb" rögzíteni kell az intézmény informatikai rendszerébe. Az adminisztráción túlesettek közül a mentővel hozottaknak öt percen, a saját lábukon érkezőknek 10 percen belül túl kell esniük az osztályozáson.A lap arra is emlékeztet, hogy becslések szerint a sürgősségi osztályokra érkező betegek mintegy 60 százalékának egyáltalán nincs szüksége azonnali ellátásra.A koncepció megvalósításának legnagyobb kockázata a szakemberhiány. Továbbra is kérdéses, hogy honnan lesz elegendő szakember az új rendszer működtetéséhez és az is kérdés, hogy hová tegyék az elsődleges ellátás után további ápolásra vagy gyógyításra szorulókat.A zsúfoltság azonban enyhíthető lehet az intézkedésekkel, azonban ehhez plusz pénzekre is szükség van, valamint a szakrendelők nyitva tartásának meghosszabbítására is.