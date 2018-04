Németország fogja elcsábítani a magyar orvosokat

az egészségügyből jelenleg hiányzó szakemberek pótlását és arra hívta fel a figyelmet: míg az elvándorlók aránya a teljes hazai orvostársadalom 12 százalékát teszi ki, addig 16 százalék felett van a belföldi pályaelhagyók aránya.

Svébis Mihály a legfontosabb feladatok egyikeként jelölte megA Magyar Idők szerint emlékeztetett: néhány heteReális veszély tehát, hogy még nagyobb fizetésekkel még többeket visznek el a magyar ellátórendszerből - figyelmeztetett.Nemcsak a munkaerőhiány, hanem az alulfinanszírozottság is probléma évek óta. "A finanszírozást is rendezni kell, szükséges beépíteni az amortizációt, mert az adósságok újratermelődéséhez az is hozzájárul, hogy az elavult eszközöket, gépeket a rendszerváltás óta a folyó működtetés rovására pótolják az intézmények" - mondta a lap szerint.Az elnök a kongresszus programjáról szólva elmondta: a keddtől péntekig Egerben zajló eseményen az ágazat aktuális kérdéseit vitatják meg a résztvevők. A megszokottak szerint a rendezvény része lesz az elmúlt időszak értékelése, valamint a jövő felvázolása is, amelyben meghatározó mozzanatnak ígérkezik a pénteki, ugyancsak hagyományos szakmapolitikai fórum - tette hozzá.Nagy Ferenc, a Magyar Orvosi Kamara főtitkára kiemelte: az elmúlt években tapasztalt, jelentős arányú orvoskivándorlás mára csökkenő, illetve stagnáló tendenciát mutat. A hiányzók pótlása ugyanakkor még "nagyon hosszú és kemény feladat lesz", ezt a fiatalok képzésével és a külföldön dolgozók hazacsábításával lehet és kell megoldani - fogalmazott, megjegyezve: hasonlóan fontos teendő a jelenleg még "zilált" betegutak rendezetté tétele.

Balog Zoltán és Svébis Mihály 2014-ben. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Ujvári Sándor