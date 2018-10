Népszava: felajánlotta lemondását az egészségügyért felelős államtitkár

A Népszava most azt írja , hogy kész lemondani Nagy Anikó, az EMMI államtitkára, de ezt nem a minisztérium vezetőjével közölte, hanem a miniszterelnökkel tudatta. Így a kérdés az, rábólint-e Orbán Viktor Nagy Anikó távozására.A Népszava szerint a két vezető kapcsolata nem túl jó, a miniszter már kereste államtitkára utódját, illetve többször átnyúlt a feje felett.A mostani értesülés azért érdekes, mert a Medical Online szaklap ma reggel még azt írta, hogy Kásler Miklós már a miniszterelnöknél is megpedzette Nagy Anikó leváltását, ám Orbán Viktor ezt már csak azért sem támogatta, mertA két értesülés látszólag egymásnak ellentmond, de a két cikk alapján úgy tűnik, hogy Kásler Miklós és Nagy Anikó kapcsolata feszültté vált.A Népszava egy másik cikkében ennek vetületeit részletezi is. Gyakorlatilag érvényes megbízó levél nélkül maradt a tárca által felügyelt összes 6-8 nagy projekt miniszteri biztosa, nincs kinevezett főigazgatója a gyógyszerhatóságnak, a kórházakat felügyelő ÁEEK-nek, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek sem - sorolja a portál. A Népszava azt is írta, hogy sokan találgatják, hogy meddig tölti ki miniszteri megbízatását Kásler, de vannak, akik úgy gondolják, hogy ő marad és dolgozik Nagy Anikó leváltásán, jelölt meghallgatásokat tart. A miniszter az egészségügyért felelős államtitkársághoz tartozó háttérintézményeket is "közvetlen és személyes" irányítása alá vonta. Így már nem Nagy Anikó referál az egyes területek problémáiról a miniszternek, hanem közvetlenül az ÁEEK, a NEAK, illetve az új szakhatóság, a Nemzeti Népegészségügyi Központ képviselői.