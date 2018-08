Nettó 300 ezer forint lenne jó a kezdő orvosoknak

Jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Egy EMMI-közlemény megnyugtathatná a rezidenseket, akik a létszámstop miatt nem tudtak a rezidens-képzésre jelentkezni, nehogy a külföldi ajánlatokat válasszák

"a bérezésnek is fokozatosan fel kellene zárkóznia a nyugati tendenciákhoz, elérve például egy 300 ezer forintos nettó alapbért már a kezdők esetében is".

- hívja fel a kommunikáció fontosságára a figyelmet Dénes Tamás.Rezidens az lehet, aki elvégzi az orvosi egyetemet - viszont annak, hogy munkába is álljon, az a feltétele, hogy belép a szakképzésbe. A rezidenseket viszont az állam foglalkoztatja - ezért lehet érvényben náluk is a létszámstop - foglalja össze a kényes helyzetet a portál Dénes Tamás az ATV hétfő reggeli műsorában kifejtette: olyan információk jutottak el hozzá a Miniszterelnökség és az EMMI illetékeseitől, hogy a héten meg fog oldódni ez a probléma, és feloldják a létszámstopot a rezidensek részére, ahogyan nem érvényes a mentősökre sem.Arról is beszélt a műsorban, hogyA szakorvosok esetében nettó 500 ezer forintos alapbért tartana elfogadhatónak, főorvos esetében nettó 800 ezres alapbért, az osztályvezető főorvosnál pedig 1 milliós fizetést tartana elegendőnek.Arra is kitért, hogy soha nem lehet hatékonyan működtetni az egészségügyet, ameddig ebben az orvosok nem lesznek partnerek és nem pazarolják esetlegesen az erőforrásokat, hogy az orvosoknak így vagy úgy több pénz jusson.