Október elsejétől működik az új népegészségügyi csúcsintézmény

A Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetője Kovács Attila főorvos lesz, aki régóta foglalkozik a közegészségügy legkülönbözőbb területeivel, szűrőprogramokkal, fertőzésekkel, környezeti katasztrófákkal és más körülményekkel, így nagyon jó kezekben lesz a központ

ami lehetővé teszi a betegségek elkerülését,

növekedjen az egészségben eltöltött életévek száma,

ki tudjuk iktatni a környezetünkből a betegséghez vezető tényezőket,

meg tudjuk előzni a fertőzéseket, mérgezéseket, a különféle egészséget károsító tényezőket,

megtegyük azokat a hatósági intézkedéseket, amik szükségesek az izoláláshoz és a betegséggócok kialakulása esetén a felszámoláshoz

Szűrések, járványügyi helyzet, fertőzések

a népességszintű szűrések megszervezését,

a járványügyi helyzet folyamatos vizsgálatát és kezelését,

az elkerülhető fertőzések megelőzését,

a népegészségügyi program összefogását, kidolgozását, bevezetését, megszervezését, ellenőrzését és monitorizálását.

Öt egészségügyi program

Vannak nagyon súlyos betegségcsoportok, olyanok, amelyek a halálozás döntő többségét okozzák, ide tartoznak a daganatos betegségek és keringési betegség okozta halálozás, a kettő együtt az összes halálozás kb. 75%-át jelenti Magyarországon.

A népegészségüggyel kapcsolatos összes kérdéskör gondozására jött létre ez az intézet - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy nem semmiből épült fel az intézet, voltak előzmények, de a szaktárca az elérendő célok megvalósítása érdekében a központ létrehozását látja megoldásnak.- mondta Kásler Miklós.Az elérendő célok között említett a miniszter, hogy Magyarország népegészségügye olyan állapotban legyen:A miniszter a központ legfontosabb feladatai között említette:Kásler Miklós arról is beszélt, hogy az öt nemzeti program gyakorlatilag a magyar egészségügyi ellátórendszer vázát jelentik.A másik nagyon súlyos betegségcsoport, amely megnyomorítja az embereket, ide tartoznak a mozgásszervi betegségek és a mentálhigiénés problémák" - tette hozzá az emberi erőforrások minisztere. Ez a négy terület kiegészülve a gyermekgyógyászattal képezi az öt nemzeti egészségügyi programot, amelyben egyértelműen kiemelt prioritású a gyermekgyógyászat, hiszen a jövőnkről van szó - hangsúlyozta Kásler Miklós. Ez az öt nemzeti program képezi a magyar egészségügyi ellátórendszer vázát, és e köré épül az összes többi betegségcsoport, aminek sok-sok tucat megbetegedés a tartozéka. Ezeket foglalja egyetlen egésszé a Népegészségügyi Program, különös tekintettel a megelőzés lehetőségeire."A legcélravezetőbb és a legtermészetesebb törekvés az, hogy a betegség ki se alakuljon, illetve minél későbbi életkorban alakuljon ki, mert az egészséges nemzet kiépítése, felépítése, létének a biztosítása a cél"- hangsúlyozta Kásler Miklós.Az emberi erőforrások minisztere szerint ahhoz, hogy ezeket a célokat el lehessen érni, egyfelől egészséges életkörülményeket kell teremteni, azokat a tényezőket, amelyek betegséghez vezetnek, meg kell próbálni az életből kiiktatni. Ugyanakkor a nevelés, a szemléletváltás is fontos. Példaként említette a miniszter, hogy vannak olyan ártalmak, amelyek egyaránt vezethetnek keringési és daganatos betegségekhez is. Mint mondta, a Népegészségügyi program ezeket gyűjti össze és megpróbál akár a törvény erejénél fogva, de az iskolai nevelés révén, és más módon is olyan körülményeket teremteni, hogy ezek a tényezők ne szerepeljenek az életünkben. Ide tartozik a táplálkozás, a kémiai, fizikai, biológiai károsító tényezők, életmódbeli szokások, szenvedélybetegségek és mentálhigiénés betegségek" - mondta Kásler Miklós.