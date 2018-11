Olvasónk sokkot kapott, mennyire rendben vannak a magyar kórházak! Döbbenetes képek

November 13-án jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Még mindig nem késő jelentkezni: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

November 13-án jön a Portfolio egészségügyi konferenciája! Még mindig nem késő jelentkezni: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Beszéljenek magukért a képek:

Szent János Kórház (galéria, 40 kép)

A kiszivárgott hírek szerint komoly dolgokra készül a kormány az egészségügyi rendszerrel kapcsolatban, miközben a kormány alapvetően azt tartja , hogy a kórházak rendben vannak. Tervben volt egy egészségügyi salátatörvény , ami végül nem került a parlament elé.Közben az is eldőlt egy októberi kormányülésen , hogy a Szent János kórház lesz a negyedik súlyponti kórház Budapesten (a Szent László és a Szent István kórház egyesítése, az új dél-budai centrumkórház és a Honvédkórház mellett negyedikként). Az első bejelentésekből már kiderült, hogy 500 ágyas kórház lesz a Szent Jánosból. Néhány nappal később be is jelentette a kormány hivatalosan: jelentős beruházások lesznek a Szent János Kórházban, az intézmény középső része teljesen megújul. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az eddigi három centrumkórház mellett indokolt volt a Szent János Kórházat is beemelni a súlyponti intézmények közé. Az átalakítással a kórház képes lesz a területi és az agglomerációból érkező betegek magas szintű ellátására. Láng Zsolt (Fidesz), a II. kerület polgármestere a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, régóta érezte mindenki, hogyA Szent János Kórházban évente 40 ezer fekvő- és 400 ezer járóbeteget látnak el, évente 900 ezer orvos-beteg találkozás történik.Mindezek fényében kifejezetten aktuálisak olvasóink képei, amelyeket ma osztott meg velünk és a közintézmény külső állapotát mutatja be, elég részletesen. A képeket elnézve, ez az állapot valóban "így nem maradhat".