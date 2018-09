Rákdiagnosztika azonnal, műtét közben

Innováció az egészségügyben. Jön a Portfolio konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Összetett csúcstechnológia a műtőasztal mellett

A mikroszkópiás adatok és képi információk többlépcsős és azonnali feldolgozását egy több mint 10 év fejlesztésére épített, mesterséges intelligencián alapuló algoritmus segíti.

Endoszkópos mikroszkóp, sejtszintű sebészet

Magyarország egyik meghatározó diagnosztikai fejlesztő cége, a 77 ING vezeti Zettwitz Sándor irányításával.

a kiemelkedő innovációs portfolióval rendelkező Femtonics Kft. Rózsa Balázs tudományos igazgató és Katona Gergő fizikus vezetésével

az MTA TTK Gyógyszerkémiai és Összehasonlító Pszichofiziológiai Kutatócsoportja és a Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinikájának kutatócsoportja három TTK-s kutatóprofesszor, Keserű György Miklós, Ulbert István és Győrffy Balázs irányításával.

Innováció az egészségügyben. Jön a Portfolio konferenciája! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A daganatok műtéti eltávolításához elválaszthatatlanul hozzátartozik a szövettani vizsgálat: a sebész szövetmintákat küld a patológiára, ahol mikroszkópos vizsgálattal elemzik a daganat jellemzőit, valamint azt, hogy mennyire pontosan sikerült eltávolítani a rákos szövetet. A műtét és a szövettani eredmény elkészülte között napok, sőt hetek is eltelhetnek.A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontjának kutatói és innovációs partnereik most egy olyan diagnosztikai rendszer kifejlesztésére nyertek el több mint 1,2 milliárd forintot, mellyel a részletes szövettani vizsgálat a műtét közben elvégezhető, és az így kapott információk már ott helyben, a műtét alatt segíthetik a sebész döntéseit. A rendszer a legfrissebb kutatási eredményeket egyesíti - szerepet kap benne a kvantummechanika eredményeire épülő nemlineáris lézerpásztázó mikroszkópia, egy új antitestjelöléses eljárás, valamint a mesterséges intelligenciára épülő képfeldolgozás és döntéstámogatás.A rendszer első tagja egy lézerpásztázó mikroszkóp (hisztoszkóp), amelynek segítségével már a műtőben vizsgálhatók és elemezhetők lesznek a daganatos szövetek. A nemlineáris lézerfizika gyors fejlődésének köszönhetően sejtszintű felbontásban megjeleníthetővé válnak a jelöletlen (natív) szövetek, ami lehetőséget teremt az egészséges és a tumoros sejtek azonnali, akár műtét közbeni megkülönböztetésére.A rendszer második eleme egy új eljárás, mely lehetővé teszi a daganat típusának (akár genotípusának) optikai azonosítását. A módszer alapja egy speciális "koktél", mely kétfotonos mikroszkópiában alkalmazott fluoreszcens festékkel megcímkézett specifikus antitestekből áll. Ezzel a "koktéllal" festik meg a szöveteket, melyek mikroszkópos képe így felfedi a különféle daganatos sejttípusokat.A projektben elkészül a lézerpásztázó mikroszkóp endoszkóppal ellátott prototípusa is, amely képes lesz a jelöletlen vagy fluoreszcens antitest által szelektíven jelölt sejtek, sejthalmazok vizsgálatára a tumoros szerv felszínén vagy akár a szövet mélyrétegeiben.Végül, az innovációs partnerek a korábbi fejlesztések sikerére alapozva egy speciális, mikroendoszkóp-alapú sebészeti eszközt (Laser-PhotoKnife) is terveznek, amellyel iteratív eljárás során a daganatos szövet nemcsak detektálható, hanem fotoablációs technika segítségével azonnal, helyben megsemmisíthető (sejtszintű sebészet).A Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések (VKE) programban nyert több mint 1,2 milliárd forintos támogatást elnyerő konzorciumiotA konzorcium további tagjaiA Femtonics Kft. által fejlesztett lézermikroszkóp mérési eredményeihez a 77 ING Bayer Gábor fejlesztési igazgató vezetésével fejleszt mesterséges intelligencián alapuló automatikus adatkiértékelő rendszert.