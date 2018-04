Ritkán látott nemzetközi egészségügyi rendezvény jön Budapestre

12 év után újra

a menedzserképző központ ismertebb volt Európában, mint Magyarországon.

A magyar egészségügy jövője szempontjából különös jelentősége van ezeknek a kérdéseknek, és a témafelvetés aktualitását adja, hogy a konferenciát közvetlenül a 2018-as országgyűlési választások után, a kormány várható megalakulásával egy időben rendezik meg - vallják a szervezők.

A nagyszabású konferenciáról

Az Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság (EHMA) több mint tíz év után az idén újra Budapesten tartja szokásos éves konferenciáját. Az immár 34. alkalommal megrendezett esemény házigazdája és hazai szakmai partnere a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ - derült ki a pénteki eseményen.a tájékoztatón felidézte, hogy a központ és az európai szövetség kapcsolata 1992-re vezethető vissza és az EHMA-nak volt köszönhető, hogyAzt is kiemelte, hogy mostanra az intézet elérte azt, hogy a hálózat segítségével bevételeinek 85%-át uniós projektekből szerzi. Kiemelte: időszerű lenne, hogy a magyar egészségügyi intézmények is egy menedzsmentszerű gondolkodást sajátítsanak el.A 2018 júniusban várható EHMA éves konferencián a belterjes magyarországi vitáinkat egy nemzetközi tapasztalatcserére próbáljuk áthangolni. A nemzetközi konferencia az IME (Interdiszciplináris Magyar Egészségügy) tudományos konferenciájának is helyt ad.a budapesti tájékoztatón kiemelte a konferenciával kapcsolatban, hogy gyakorlatilag minden szakértő és döntéshozó találkozási pontja, az éves konferencia a szövetség legfontosabb eseménye az évben. Az egészségügyi menedzsment eredményeit együtt próbáljuk meg itt hasznosítani - fogalmazott. Elmondása szerint 350 szakmai vendéget várnak a világ minden tájáról, elsősorban Európából, de érkeznek Kínából, az Egyesült Államokból és Ausztráliából is.Az EHMA idei éves konferenciáján 12 kiemelt, aktuális téma köré szerveződött programmal és interaktív foglalkozásokkal várják a menedzsment-oktatókat és kutatókat, döntéshozókat, egészségpolitikusokat, intézményvezetőket és más egészségügyi szakembereket a szervezők.