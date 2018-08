Soron kívül a kórházakhoz kerülhetnek a fiatal orvosok

Az egészségügyi rendszer kihívásairól részletesen szó lesz a Portfolio november 13-i Private Health Forum konferencia keretében. További részletek: ÁTTEKINTÉS

ezt a menetrendet módosították azzal, hogy a kormány kiemelten kezeli a kérdést, és soron kívül írják alá a szándéknyilatkozatokat, hogy gyorsan megoldják az adminisztrációs hibát. Két hete már 210 szerződést aláírt az Emmi, de azt nem lehet tudni, hogy mikor folytatják. Budapesten idén egyébként 360-an végeztek az orvosi egyetemen.

Augusztusban több cikkben foglalkoztunk mi is azzal a kellemetlen helyzettel, hogy az állami szférában elrendelt létszámstop miattA rezidenseknek az egyes kórházakban kell jelentkezniük, de a szerződést velük a foglalkoztatójuk, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) írja alá.A lap megjegyzi, hogyaz ÁEEK nem tudja automatikusan felvenni a rezidensképzésre jelentkezőket, mert előbb meg kellett csinálni a létszámzárlat alóli felmentési eljárást, amelyet névre szólóan végeznek. Ehhez előbb egy szándéknyilatkozat kell a rezidenstől. A Magyar Idők most azt írja Dénes Tamásra, a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezetének (Reszasz) elnökére hivatkozva, hogyDénes Tamás egyébként azt javasolja, hogy, ahogy a mentősök sincsenek benne, hiszen a teljes egészségügyben létszámhiány van.A Reszasz elnöke szerint az, aki pályázott és felvették,A rezidensnek ennek kapcsán vállalnia kell, hogy nem fogad el hálapénzt, illetve a szakképesítés megszerzése idején legalább addig dolgozik az itthoni egészségügyben, mint amennyi ideig ösztöndíjat kapott.A hiányszakmákban, például az érsebészeten elhelyezkedő rezidensek pedig ennél is magasabb összeget, havonta 150 ezer forintot kaphatnak - jelezte a Reszasz elnöke.