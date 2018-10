Szijjártó gyógyszermultik vezérével tárgyalt

Az innovatív terápiákról is szó lesz a Portfolio Private Health Forum rendezvényen. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Hogyan profitálna ebből Magyarország?

Az AIPM emlékeztet arra, hogy a kormány közelmúltban számos alkalommal foglalt állást a gyógyszeripar nemzetgazdasági jelentőségének megerősítése mellett. A szervezet által támogatott stratégia egyik kiemelten fontos területe lehet ugyanisA közös célok gyakorlati megvalósítását segíti, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviseletében a mostani ciklusban külön kormányzati felelőse is van az innovációval kapcsolatos kormányzati stratégia megalkotásának és végrehajtásának, de a hatékony előrelépés a kormány és a gyógyszeripar további együttműködését is igényli, ezért az Egyesület már a nyár folyamán megkereste Palkovics László innovációs minisztert.Holchacker Péter, az AIPM igazgatója elmondta, hogy a szakmai szervezet szerint minden lehetőség adott hazánk nemzetközi klinikai kutatóvizsgálatokban európai szinten is kiemelkedő szerepvállalásának további erősítéséhez. Hozzátette, hogy a gyógyszerfejlesztési vizsgálatokban való részvételért ugyanakkor komoly, és egyre fokozódó nemzetközi küzdelem folyik, így versenyképességünk folyamatos fenntartása és javítása további intézkedéseket igényel. Ezért különösen fontos és üdvözlendő a magyar külgazdasági és külügyminiszter által New Yorkban is képviselt kormányzati szándék, amely egy irányba mutat az AIPM által már korábban megfogalmazott célokkal - tette hozzá Holchacker Péter, aki ott lesz a Portfolio Private Health Forum 2018 rendezvényen.A Magyarországon elvégzett klinikai vizsgálatok számának további, mintegy 20-30 százalékos növekedése a nemzetgazdaságnak évi 18-28 milliárd forint többletbevételt jelentene, melyből 7-11 milliárd forint a központi költségvetés adóbevételeit növelné. E célok elérése érdekében azonban több területen előremutató intézkedésekre van szükség, ugyanis a fokozódó verseny és a 2020-tól életbe lépő, klinikai vizsgálatokra vonatkozó Európai Uniós szabályozás veszélyezteti hazánk e téren elért európai élvonalbeli pozícióját. Az AIPM által korábban megfogalmazott nyolcpontos javaslatcsomag a klinikai kutatások bővüléséhez kíván hozzájárulni: az átlátható, kiszámítható, befektetéseket ösztönző jogi és pénzügyi környezet, az innováció elismerése a hazai gyógyszer-finanszírozásban, valamint a klinikai kutatáshoz szükséges szakmai kompetenciák és rendszertámogató megoldások orvosképzésbe és ellátórendszerbe történő beépítése mind az innovációs ökoszisztéma kézzel fogható javítását támogatnák.A hazánkban elvégzett gyógyszerfejlesztési klinikai vizsgálatok összességében mintegy 100 milliárd forint hozzáadott értéket teremtenek a magyar gazdaságnak, miközben a gyógyszerfejlesztési vizsgálatok több ezer magasan képzett szakember itthoni foglalkoztatásához és szaktudásának folyamatos növeléséhez járulnak hozzá. Az ország jelentős szerepvállalása a klinikai kutatások terén azonban mégis annak a több tízezer magyar betegnek a legnagyobb érték, akik számára ezek a fejlesztések a legmodernebb kezeléseket teszik elérhetővé, mindezt úgy, hogy az ingyenes gyógyszerek a költségvetés számára is milliárdokban mérhető könnyebbséget jelentenek évente - emlékeztet a szervezet.