Új adókedvezményt kérnek, 3-4 millió embert érinthet

Fehérítésre van szükség

Úgy érezzük, hogy egy fordulat következett be a magánegészségügyi szolgáltatók életében. Az elmúlt évek fejlődése begyorsult, a láthatósága is megnőtt a nagyobb szereplőknek.

A szervezetek közös álláspontja szerint ezért a magánegészségügy - éves szinten legalább 100 milliárd forintra becsült - szürkezónájának kifehérítése össztársadalmi szinten is érzékelhető és érdemi-pozitív változást hozna, amelyben a szolgáltatók, az egészségpénztárak és a pénztártagok egyaránt érdekeltek.

Változás a befizetésekben

A konkrét kérések

, az együttes megtakarítást kiemelten ösztönözze az adórendszer: amennyiben a munkáltató befizet a munkavállaló után az egészségpénztári számlájára és a munkáltató ezt kiegészíti, akkor munkáltató befizetései után is járjon a munkavállalónak 20%-os adójóváírás, így a plusz kedvezmény a munkavállalónál, pénztártagnál csapódik le. Ebben az esetben mindhárom szereplő jól jár: a pénztártag, az állam és a szolgáltatók is. Emellett azt kérik a kormánytól, hogy a munkáltatói befizetésekre vonatkozó adószabályokat módosítsa és tegye lehetővé, hogy a munkáltatók ismét aktívan és kedvezményesen támogathassák a dolgozók egészség- és nyugdíjcélú megtakarításait.

A szervezetek közös célt tűztek ki maguk elé csütörtökön ismertetett együttműködésük keretében. Növelni szeretnék a magánegészségügyi piac átláthatóságát, és ezzel hatékonyan képviseljék a magánszolgáltatókat preferáló 1 millió hazai pénztártag és családtagjaik érdekeit.a magánegészségügyi szolgáltatók piacáról meglehetősen optimistán nyilatkozott:Arra is felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb 15-20 szolgáltató csupán a piac 10%-át fedi le, a maradék 90%-ot a lakásrendelők adják, akik szintén egyre komplexebbek, azonban kisebb praxisokkal rendelkeznek. Egyértelmű, hogy töretlen a fejlődés a magánegészségügy előtt, a költések évente 4-5%-kal növekedhetnek - húzta alá.A magánegészségügyi költések hamarosan elérik az 1000 milliárd forintot és ebből 300 milliárd forintot tesz ki a járóbeteg-szakellátás és a diagnosztika területén elköltött összeg - mondta. Ennek a költésnek a nagy része viszont a szürkezónában bonyolódik, például nem történik számlaadás és fekete foglalkoztatás van a háttérben.Az egyesület ezen szeretne változtatni partnerek segítségével - mondta Leigner György, aki emlékeztetett az egyesület korábbi kezdeményezésére: a magánszolgáltatókat bekötnék a NAV-hoz online pénztárgépekkel, vagy a jogszabályok fokozottabb betartását szeretnék.Arra hívták fel a figyelmet, hogy a kedvezőtlen adóváltozások következtében az idei első 11 hónapban 40%-kal csökkentek az egészségpénztári munkáltatói befizetések. A cafeteriában igénybe vehető egészségpénztári befizetéseket súlyosan érintette ugyanis, hogy 2017 januárjától a munkaadók befizetései kikerültek a kedvezményes, addig 34,22%-os adókulcs alól a legfelső, jelenleg 43,66%-os sávba.a folyamatokat részletezve kifejtette, hogy a pénztártagok látványosan kiállnak ezzel szemben az egészségkasszák és a transzparens szolgáltatók mellett, mivel a pénztártagok befizetéseiket jelentős mértékben, a harmadik negyedévben 45%-kal növelték. Kihasználva a 20%-os adójóváírás lehetőségét (az ÖPOSZ 850 ezer tagot fed le, de a családtagokkal együtt 3-4 millió ember is érintett lehet). Ennek kapcsán arra is rámutatott az elnök, hogy a lakosság 40%-a nem ismeri ezt a 20%-os kedvezményt, és az ismertség növelésében mindenkinek felelőssége van, az államnak is.Társadalmi szinten is mérhetően javítaná a prevenciós és egészségmegtartási hajlandóságot, ha a lakossági aktivitást újra jelentős munkáltatói támogatás erősítené - emelte ki. A munkáltatóknak komoly felelőssége van abban, hogy mit nyújt a munkavállalói számára a prevenciós kultúra területén, megtaníthatják a dolgozóikat öngondoskodásra.Javaslataik között szerepel: