Új magyar egészségügyi sikersztori születhet

A döntő novemberben lesz Budapesten, az itteni fináléban a három legsikeresebben prezentáló csapat összesen 60.000 eurót nyer prototípusának továbbfejlesztésére.

Mi az az EIT Health és mit csinál? Az Európai Bizottság és az Európai Technológiai Intézet által támogatott EIT Health a világ egyik legnagyobb egészségügyi innovációs kezdeményezése. Célja, hogy fenntartható módon mozdítsa előre az egészségügy alapjait és ezáltal megteremtse az emberek egészségesebb életvitelének és jólétének jövőbeni feltételeit egész Európában. Tagjai közt megtalálhatók Európa vezető egészségipari és gyógyszeripari vállalatai, természettudományi kutatóintézetei és egyetemei. Az EIT Health több mint 2 milliárd eurót fektet be az elkövetkezendő évtizedben célzottan Európa legtehetségesebb vállalkozói és kreatív elméinek projektjeibe, hogy olyan egészségügyi termékeknek és szolgáltatások fejlesztését és üzleti forgalomba hozatalát támogassa, melyek a demográfiai változások és az idősödő társadalmak által támasztott kihívásokra válaszolnak.



Az EIT Health három, összesen több mint 100.000 euró díjazású startup versenyt írt ki 2018 tavaszán, melyek közül az egyik a magyar csapattagokkal rendelkező fent említett verseny, de két másik versenynek is lezárult egy-egy fontos kiválasztási szakasza a nyáron. Az egyik a European Health Catapult tréning és verseny, melyet startupok és spinoffok, valamint a medtech, biotech és digitális egészségügy területén dolgozó mikro- és kisvállalkozások számára írtak ki, a másik pedig a HeadStart Funding, mely az egészséges életmód, az aktív időskor és az egészségügyi ellátás javítására irányuló tevékenységet végző korai fázisban lévő kkv-kat célozza meg, hogy bootcamp tréningek keretein belül segítse a vállalatok üzleti tervének fejlesztését. A regionális döntőn kiválasztottak novemberben illetve decemberben a döntőn mérhetik össze tudásukat.



A Clavicont egy neurológiai és pszichológiai diagnózisok felállítását támogató eszközt dolgozott ki, mely a Parkinson kór kezdeti tüneteit is ki tudja mutatni, a DiabTrend, egy olyan, cukorbetegek számára készült okos naplózó alkalmazást fejlesztett ki, amely az adatok folyamatos elemzésével felügyeli a vércukorszintet és figyelmeztet annak veszélyes változásaira, a HepC a Hepatitis B és C vírusa ellen küzd. A szintén továbbjutó adatbányász startup, a Spicy Analytics egészségügyi adatgyűjtéssel és a komplex adatokon nyugvó, szofisztikált módszertanok segítségével történő adatelemzéssel és modellezéssel, továbbá piackutatással és alkalmazásfejlesztéssel, valamint a klinikai kutatások támogatásával foglalkozik.A négy magyar érdekeltségű team 21 további európai csapattal áll versenyben, melyet olyan prototípussal vagy MVP-vel (minimum viable product) már rendelkező - egészségügyi és IT projektek, startup vállalkozások és spinoffok számára írt ki az EIT Health, amelyek új, innovatív termékkel vagy szolgáltatással szeretnének megjelenni a piacon. A sikeres pályázók mentor programokon és tréningeken vehetnek részt, közel 8000 euro vissza nem térítendő támogatást kapnak üzletfejlesztésre, termék validálásra, üzleti terv írásra, miközben bemutatják projektjüket a téma szakértőinek.