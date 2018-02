Új területen kap hatalmas ellenfelet Csányi Sándor

Pörög a piac

Fél éven belül két komoly üzletet is kötöttek a magán-egészségügyi ellátók, szolgáltatók piacán. A Budai Egészségközpontot Csányi Sándor Bonitas cége vette meg , a napokban pedig az is kiderült , hogy az Affidea (korábbi nevén Diagnoscan) a Főnix-Med egészségügyi céggel gazdagította portfolióját.Mindez azt jelenti, hogy ha szigorúan a betegellátás magánpiacát nézzük (nem pedig a teljes magán-egészségügyi piacot), rövid időn belülEgy olyan piacon, ami minden jel szerint növekedésre van ítélve A betegforgalom ugyanis folyamatosan növekszik, a fizetőképes kereslet egyre erősebb, az aktív, dolgozó és járulékfizető emberek többsége már hajlandó többet fizetni a magánszolgáltatásokért. Ezzel kényelmet vásárolnak és időt spórolnak, kihagyják az állami ellátórendszert, átlátható költségekkel találkoznak és úgymond veszni hagyják járulékbefizetéseiket. És mindez már nemcsak a fővárosi, hanem a vidéki lakosokra is egyre jobban jellemző.Hogy még jobban megnézzük a magán-egészségügyi szolgáltatók fokozódó népszerűségét, érdemes egy pillantást vetni az alábbi grafikonra. Az Európai Bizottság 2017 őszén megjelent lakossági felmérésből kiderül: a válaszadók szerint a legégetőbb probléma, amivel az ország szembenéz, az az egészségügy.

Ki a vevő?

A betegek elmúlt években bekövetkezett magatartásváltozása pedig lecsapódik a magán-egészségügyi vállalkozások eredményeiben, valamint hozzáállásukban. Beruházásaikban is aktívabbak , bátrabbak lettek a szereplők A bizakodást jelzi továbbá, hogy a legnagyobb hazai magán-egészségügyi cég új területre lépett. Az Affidea ugyanis eddig a diagnosztikára építette üzleti modelljét, most viszont a Főnix-Med megvásárlásával a betegellátásban is közvetlenül érdekeltté válik, vagyisÉrdemes egyet hátrébb lépni, és nemzetközi kontextusba elhelyezni ezt a tranzakciót.A 16 országban 235 diagnosztikai központtal rendelkező Affidea csoport mára Európa legnagyobb diagnosztikai képalkotó és rák betegek ellátását segítő szolgáltatójává vált., az Elbit Medical Imaging Ltd. izraeli befektető cég. A mostanra hatalmasra nőtt Affidea csoport egy holland konszern, melynek tulajdonosa egy svájci családi vagyonkezelő cég, a Waypoint Capital.Ebből egyértelműen látszik: egy komoly, nemzetközi, tőkeerős vállalat száll be a hazai magánellátási piacra. Az itthoni Affidea stabil bevételt termelt az elmúlt években, 2016-ban átlépte a 8 milliárd forintot árbevétele, amiből 1 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Korábban a cég úgy fogalmazott, hogy bevétel 90 százaléka a közfinanszírozott egészségügyből származik - közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP) vagy a kórházakkal kötött szolgáltatási szerződés révén - a többi a szabad piacról jön össze.

A két piaci szereplő egyébként már tavaly szorosabb kapcsolatba került, amikor júniusban egyedülálló együttműködés keretében megnyílt az Affidea Diagnosztika és a Főnix-Med közös egészségközpontja. Az 1,2 milliárd forintos beruházással létrejött klinika szolgáltatásai között szerepel többek között a belgyógyászat, az ortopédia, a kardiológia, a bőrgyógyászat, a nőgyógyászat, az urológia, a szívultrahang, a szemészet, az orr- fül-gégészet, de a szakrendelések mellett szűrőközpontként is működik.

Ki az eladó?

A Főnix-Med múltja 2002-ig megy vissza, jelenleg a háziorvosi ügyeleti ellátásra, a vállalatoknak nyújtott foglakozás-egészségügyi ellátásra, betegszállításra és mentésre épül az üzlet. A 2016-os beszámolóból azonban még részletesebb képet kapunk, melyik terület a növekedés alapja.2016-ban ugyanis csak a foglalkozás-egészségügyi bevételek 31% feletti ütemben növekedtek annak köszönhetően, hogy a társaság új megbízásokat nyert jelentős partnereknél (Nemzeti Közlekedési Hatóság, Robert Bosch csoport, Magyar Telekom Nyrt., Schneider Electric). A 2,1 milliárd forintos árbevételből a tájékoztatás szerint 130 millió forint volt az egyéb bevétel, melynek döntő része az OEP-től érkezett.

Mennyi az annyi?

Számításaink szerint 2016-ban a Főnix-Med Zrt. EBITDA-ja 350 millió forint volt. Alegfrissebb, félévente publikált elemzése szerint 2016-ban és 2017-ben a magán-egészségügyi szolgáltatók piacán a kelet-közép-európai régióbannagyságrendileg a cégek 10-es EV/EBITDA szorzó értéken forognak a tőzsdén.Ha ezt a szorzót a Főnix-Med tranzakcióra vonatkoztatnánk, akkor nem kizárt, hogyMinden ilyen összehasonlító számításnál azonban figyelembe kell venni a konkrét helyzetet, a felvásárolt vállalat és piac kilátásait, a vállalat profilját, részletes számait, illetve hitelállományának alakulását is ahhoz, hogy ennél közelítőbb becsléssel lehessen élni. Ugyanakkor az is fontos lehet, hogy