Új területre lép be az LG - Nagy tervei vannak Magyarországgal is

Darren Jang is ott lesz a Portfolio Private Health Forum rendezvényen.

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A digitalizáció és a vizualizáció egyre fontosabbá válnak az élet minden területén, és ez alól az egészségügyi szektor sem lehet kivétel: nemcsak a betegek számára állnak rendelkezésre a digitális eszközök, hanem természetesen az orvosok számára is.

Az egészségügyi monitorok üzletága az LG-nél vadonatúj, világviszonylatban az idei évben indítottuk útnak,

Az LG folyamatosan keresi az új termékek kifejlesztésének, valamint az új területekben való megjelenés lehetőségét a fenntartható növekedés érdekében. Úgy gondoljuk, hogy az egészségipar óriási potenciállal rendelkezik és tekintettel a felépített múltunkra és az IT-szektorban szerzett technológiai tapasztalatainkra, úgy véljük, hogy a szektor új vezéralakjai lehetünk.Az egészségügyi szakemberek jelenleg is használják a digitális eszközöket a mindennapos munkájuk során, például a diagnosztika és a klinikai felülvizsgálatok során.ezért még korai lenne megmondani az erre vonatkozó bevételi tervet és a bővülés ütemét, azonban stabil növekedéssel számolunk ebben a szektorban. Méretében azonban még nem lehet a már régóta működő hagyományos üzletágainkhoz viszonyítani. Nagy reményeket fűzünk ehhez a szektorhoz abban a tekintetben, hogy a jövőben az egészségügyi üzletág válhat működési portfóliónk egyik húzóerejévé. A területen megvalósítandó növekedés érdekében számos nagy horderejű projektet indítottunk el.

Az LG klinikai monitora

Karrier Darren Jang, az LG Electonics IT (Monitor) & ID (Information Display) termékkörökért felelős regionális vezetője. Feladatkörébe tartozik többek közt az új üzleti lehetőségek feltérképezése a digitális kijelzők, kereskedelmi tévék és monitorok piacán, valamint a hosszútávú stratégiai partnerkapcsolatok kialakítása a B2B és a B2C szektorban a hatáskörébe tartozó 11 országban.

A régión belül a legnagyobb növekedést Magyarországon, Szlovéniában és Romániában látjuk. Éppen emiatt veszünk részt a november 13-i Private Health Forum rendezvényen Budapesten és elsőként a magyar piacra lépünk be új termékeinkkel, hogy ezt követően tovább bővítsük értékesítésünket a régió más országaiban.Kezdetben inkább a magánszektorra fókuszálunk, mindazonáltal tisztában vagyunk azzal is, hogy nagyobb projektek zajlanak jelenleg az állami szektorban. Habár az állami egészségügyben való megjelenéshez több időre és erőfeszítésre van szükség, a jövőben határozottan legalább ekkora hangsúlyt kell kapjon ezt a szektort célzó üzleti tevékenységünk.Már jelen vagyunk néhány egészségügyi projektben klinikai monitorainkkal Horvátországban. Jelenleg a tesztidőszakban vagyunk és meglehetősen pozitív visszajelzéseket kapunk. Megítélésem szerint ezek a projektek komoly kilátással rendelkeznek. Emellett Szlovéniában van folyamatban egy projektünk, ami állami kórházat érint. Az első visszajelzések ebben az esetben is igen kedvezőek, ami a minőséget és az árat illeti.Az orvosi monitor választékunk folyamatos bővítését tervezzük az LG-nél, ami a gyakorlatban új képernyők és digitális röntgen eszközök kifejlesztését jelenti. A B2C piac jelen pillanatban nem prioritás.