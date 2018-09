Új vezető az Országos Gerincgyógyászati Központ élén

Varga Péter Pál előadást tart Portfolio Private Health Forum rendezvényen. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Dr. Varga Péter Pál alapító-főigazgató, gerincsebész Budai Egészségközpont Dr. Varga Péter Pál 1979-ben szerezte meg diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán és 1983-ban tette le ortopédiai szakvizsgáját. 1986 és 1993 között 17 alkalommal vett részt ösztöndíjas... Tovább »

Varga Péter Pál előadást tart Portfolio Private Health Forum 2018 rendezvényen. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az Orvosok Lapjának nyilatkozott a szeptember 25-én formálisan is megtörtént váltás hátterérőlÚgy fogalmazott: "most jött el ennek a természetes ideje"."Az elmúlt évekre erősödött meg annyira az intézet szakmai csapata, hogy a gerincgyógyászat és benne a gerincsebészet egyes részterületeinek élére az intézetben és külföldön kiválóan képzett, tudományosan megalapozott osztályvezetők kerültek. Hoffer Zoltán kollégám pedig már évek óta helyettesemként készül arra a feladatra, hogy az intézet irányítását a maga teljes bonyolultságában átvegye" - magyarázta.Varga Péter Pál azt is elárulta, hogy nem lesz könnyű dolga utódának, ugyanis az OGK-t ugyanúgy veszélyezteti a munkaerő hiánya, elvándorlása mint a többi kórházat. "Ez ellen csak a korrekt bérezéssel és a nagyon jó munkafelétételek biztosításával, és a tudatos csapatépítéssel, a jó emberi - kollegiális légkör fenntartásával lehet eredményesen küzdeni" - vélekedett.Varga Péter Pál tavaly előadást tartott a Portfolio Private Health Forum 2017 rendezvényen és idén is ott lesz az eseményen.Hoffer Zoltán úgy vélekedett: folyamatosan figyelemmel kell kísérni a finanszírozás rendszerének a változásait. Az új főigazgató munkáját két új főigazgató helyettes is segíti. Dr Bánk András főorvos a gyógyító munka területén, Dr Lazáry Áron főorvos a tudományos és kutatási tevékenység koordinálása, szervezése területén jelentős szakmai autonómiával, de az intézet vezetésének elválaszthatatlan, integráns részeként tevékenykedik.

Varga Péter Pál előadást tart a Portfolio Private Health Forum 2017 rendezvényen.