Újabb területen szakad le Magyarország a régiós versenytársaktól

Leszakadunk

Az elmúlt években számottevően visszaesett az új magyarországi kutatások száma, ezért az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete széleskörű kormányzati együttműködést és hatékony lépéseket sürget a tendencia megfordításáért.

Elveszítheti korábbi előkelő helyét Magyarország a régiós és Európai Uniós klinikai kutatások rangsorában, mivel a fokozódó verseny és a 2020-tól életbe lépő Európai Uniós szabályozás kedvezőtlen hatással van a hozzánk érkező vizsgálatok mennyiségére - hangzott el az AIPM eseményén.Az AIPM korábban többször felhívta a figyelmet a klinikai vizsgálatok csökkenésének veszélyére, amit sajnos a legfrissebb hivatalos adatok alá is támasztanak. Az elmúlt négy évben 18 százalékkal csökkentek az új klinikai vizsgálatok engedélyezésére benyújtott kérelmek, de a jóváhagyott vizsgálatok száma is visszaesett: míg 2015-ben 337 vizsgálat, tavaly már csak 290 vizsgálat kapott zöld utat.

Klikk a képre!

Dr. Holchacker Péter Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete - AIPM igazgató Dr. Holchacker Péter 2017 augusztusától látja el a 26 kutatás- és fejlesztésorientált gyógyszeripari vállalatot tömörítő Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatói pozícióját. A jogász-közgazdász... Tovább »

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete ezt elősegítendő újabb javaslattal élt: amennyiben a klinikai vizsgálatok költségeit kutatás-fejlesztési ráfordításként lehetne elszámolni és a gyógyszeripari különadókból levonni, jelentősen megerősödne hazánk versenyképessége.

Mit lehetne fejleszteni idehaza?

Molnár Mária Judit igazgató Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségek A Semmelweis Egyetem Genomikai Medicina és Ritka Betegségének igazgatója, 2012-2015 között a Semmelweis Egyetem tudományos rektorhelyettese neurológiai, pszichiátriai, klinikai genetikai és klinikai farmakológiai szakvizsgákkal... Tovább »

elmondta, hogy az engedélyezés rugalmassága és gyorsasága, valamint az egészségügyi szakemberek felkészültsége mind olyan tényezők, melyek hozzájárultak hazánk élvonalbeli pozíciójához a klinikai vizsgálatok terén, azonban a versenyelőny megtartása további lépéseket kíván. Az AIPM és tagvállalatai eddig is nagy számban hoztak Magyarországra klinikai vizsgálatokat, és továbbra is elkötelezettek, hogy hazánk a gyógyszeripari kutatások egyik központja legyen;, akinek az irányításával a szükséges lépések gördülékenyen megvalósíthatók.A tét ugyanis nem kicsi, hiszen eredményes együttműködéssel és kormányzati támogatással a klinikai kutatások száma akár jelentős mértékben növelhető lenne, ami a nemzetgazdaságnak évi 20-30 milliárd forint többletbevételt is jelentene.Az egyesület arra is kitért, hogy gyógyszerfejlesztési vizsgálatokban évente mintegy 20 000 magyar beteg vesz részt, a kutatások több ezer magasan képzett szakember itthoni foglalkoztatásához és szaktudásának folyamatos növeléséhez járulnak hozzá.A szakmai eseményenarra mutatott rá, hogy a klinikai vizsgálatok magyarországi lebonyolításának számos előnye van: többletbevételhez jutnak az egészségügyi szakemberek, alkalmazott kutatásban vesznek részt az orvosok, nem csak alapkutatásban, karrierlehetőséget jelent a vizsgálatban való részvétel, és összességében segíthet az orvoselvándorlás kezelésében.is azt emelte ki prezentációjában, hogy Magyarország klinikai vizsgálatainak hátrányai között szerepel (a gyógyszeripari szereplők szemével) a szakszemélyzet elvándorlása. Emellett megemlítette a magas és emelkedő korú szakszemélyzetet, a regionális és országos egyenetlenségeket a résztvevő helyszínek tekintetében. Azt is hangsúlyozta, hogy a helyszínek szerződéskötései folyamata eltérő, sokszor hosszadalmas.Molnár Mária Judit prezentációjában látványos ábrával is készült: ebből kiderült, hogy Magyarország (ha az USA a referenciaérték) mekkora klinikai vizsgálati költséget tud felmutatni. Egy 2013-as felmérés szerint akkor még középmezőnyben volt hazánk.

Klikk a képre!

Van remény

Holchacker Péter AIPM-igazgató viszont azt is megemlítette, hogy a kormány is felismerte a gyógyszerinnováció fontosságát. Az innovációs minisztériumban ugyanis készülőben van egy stratégia, ami a gyógyszerinnováció fejlesztését tűzte ki célul. Az erről szóló egyeztetés zajlik, és az AIPM megtette a javaslatait a klinikai vizsgálatokra vonatkozóan is.Kicsit borúsabb most a hangulat, mint az eddigi legutóbbi figyelmeztetéseink esetében, de azért világvége hangulatról még nem beszélhetünk. Fontos, hogy Magyarország ne kerüljön még inkább versenyhátrányba ezen a területen - fogalmazott az AIPM igazgatója. A számok azt mutatják, hogy olyan trendről van szó, amely miatt már szükséges a beavatkozás. Az AIPM konkrét javaslatokkal fog élni továbbra is az egészségügyi kormányzat irányába - tette hozzá.