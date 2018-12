Újfajta magánegészségügyi központ nyílt Budán

Ez az első állomása az útnak, ami a Főnix megvásárlása után elkezdődött. Ennek célja, hogy többet nyújtsunk a szokásosnál

Leitner György, az Affidea vezérigazgatója az eseményen kifejtette: a korábban megvásárolt Főnix idejében ezen a helyszínen már volt egy járóbeteg-rendelő, most teljesen megújult az egészségközpont és egy lényeges profilváltás történt.- mondta Leitner György, aki azt is elárulta, hogy"Ez az első szolgáltatás, amit férfi egészségtémában nyújtunk, unikális Budapesten és országosan is" - tette hozzá.Arra is kitért, hogy Főnix Affidea integrációt február elsején indították el és a jelenlegi állás szerint 90%-os megvalósulásnál jár. "Január 31-ére szeretnénk végső formában egy vállalattá összeforrasztani a két egységet, Affidea Magyarország néven, a Főnix leányvállalat és Affidea Diagnosztika egyesítésével" - magyarázta.