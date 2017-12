Újra kell gondolni a gyógyszeripar különadóit

Ezért fontos a gyógyszergyártás

Az iparág kibocsátása folyó áron megközelíti az 1.000 milliárd Ft-ot, miközben az éves növekedési üteme meghaladja a nemzetgazdaság átlagos növekedési ütemét. Ennek megfelelően részaránya a teljes nemzeti kibocsátáson belül 1 %-ról 1,3-1,4 %-ra emelkedett 2000 és 2016 között.

Hasonló tendenciát figyelhetünk meg a bruttó hozzáadott érték tekintetében is. A gyógyszergyártás folyó áron 442 milliárd Ft bruttó hozzáadott értéket állított elő 2016-ban, ami a teljes országos érték 1,5 %-a. A növekedési üteme ezen mutató tekintetében is meghaladja az országos átlagot.

A gyógyszergyártás - mint termelő iparág - kevésbé érzékeny a gazdasági válságokra.

A válság kezelésére adott kormányzati megszorításokra, szigorító szabályokra azonban intenzíven reagál, azok hatása a növekedési potenciál visszaeséseként mutatkozott, illetve mutatkozik.

A magyarországi gyógyszergyártás exportorientált, a külgazdasági növekedés egyik motorja: a teljes értékesítés folyó áron 2016-ban 796 milliárd Ft volt, ami a teljes ipari értékesítés 2,5 %-ának feleltethető meg. Ebből az exportértékesítés 666 milliárd Ft tett ki.

A teljes hazai gyógyszergyártás 18.018 főt, a vizsgálatban résztvevő MAGYOSZ-tagvállalatok 14.624 főt foglalkoztattak 2016-ban.

A gyógyszergyártásban foglalkoztatottak átlagkeresete (bruttó 451 ezer Ft/hó) a nemzetgazdasági átlag (bruttó 263 ezer Ft/hó) közel kétszerese, s bruttó értéke 2014 és 2016 között a 4,1 %-kal nőtt.

A magyar gyógyszergyártás a leginnovatívabb feldolgozóipari ágazat, a kutatás-fejlesztési ráfordítások alapján. 2016-ban 54,8 milliárd Ft-ot fordítottak kutatás-fejlesztésre, amelyből 46,1 milliárd Ft volt a közvetlen K+F kiadás, s további 8,7 milliárd Ft a K+F-el kapcsolatos beruházások értéke. A gyógyszergyártás részesedése az országos K+F kiadáson belül 17,3 %, amely meghaladja valamennyi feldolgozóipari ágazatnak, így a járműiparnak (43,6 milliárd Ft, 13,8%) a kiadásait is.

Az előzőekben részletezett költéseken túl a gyógyszeripar további 10,6 milliárd Ft-ot értékben szervezett ki egyéb K+F megbízásokat, így a teljes kutatás-fejlesztési kiadása 2016-ban 65,4 milliárd Ft-ra becsülhető.

A gyógyszeripar több mutató tekintetében (K+F ráfordítások; egy foglalkoztatottra eső kibocsátás, illetve bruttó hozzáadott érték) is megelőzi a gazdaság húzóágazatának tekintett járműipart.

Az egy foglalkoztatottra eső teljesítményt elemezve a gyógyszergyártás az ágazati rangsor élén ál a bruttó hozzáadott érték, és második helyen a kibocsátás tekintetében.

A hazai gyógyszeripar élen jár a magas képzettségűek foglalkoztatásában is. A 18 ezer foglalkoztatott közül 2.190 (12%) fő dolgozik K+F területen, ami többszöröse a nemzetgazdasági átlagnak (1,8%) és megelőzi a többi iparágat is.

a gyógyszergyártás annak ellenére tud húzóágazat lenni, hogy jelentős különadók sújtják és a válságkezelés utóhatásaként még mindig restriktív az ágazat szabályozása is.

A válságkezelésből a gyógyszeripar kivette a méltányos részét a különadók vonatkozásában. A gazdasági növekedés beindulásával párhuzamosan azonban indokolt lenne az ágazatot sújtó különadók mértéknek újra gondolása, az ágazat növekedési potenciáljának kihasználása érdekében.

Hogyan látják a szereplők a jövőt?

Olyan beruházási kötelezettség ez, ami sem a profitabilitást, sem a foglalkoztatást, sem a termelékenységet nem javítja, csak a piacon maradás lehetőséget biztosítja

átalakulóban van az egész gyógyszerforgalmazási szektor: Amazon pár héttel ezelőtt engedélyt kapott 12 amerikai államban gyógyszerforgalmazásra.

Haszontalan az azonosító, szerintem rossz döntés volt ennek a bevezetése

A konferenciáról itt írtunk korábban:A Nézőpont Intézet "Gyógyuló egészségügy" című konferenciáján mutatták be a MAGYOSZ tagvállalatairól, valamint a magyar gyógyszeripar nemzet- és külgazdasági jelentőségéről készült tanulmányt.Az elemzés alapján elmondható, hogy a MAGYOSZ tagjai jelentős szereplői a magyar nemzetgazdaságnak, mind a hozzáadott érték, mind a foglalkoztatás, mind pedig az export tevékenységük által hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez. Kiterjedt beszállítói hálózatuk révén teljesítményük más iparágakra is kihat.A tanulmány egyik lényeges következtetése, amivel a szereplők nyilván a kormányzati döntéshozók irányába üzennek:Később ennek kapcsán azt is megemlítik:A Magyoszról szólva külön kiemeli a jelentés, hogy a fentiek mellett jelentős összegekkel járulnak hozzá az államháztartás egyensúlyának megteremtéséhez. Különféle adók és hozzájárulások formájában 2016-ban 78,5 milliárd Ft-ot fizettek be, míg 18,3 milliárd Ft értékben igényeltek vissza ÁFA-t, így a nettó költségvetési hozzájárulásuk 60,2 milliárd Ft volt. Fontos megállapítás, hogy ezen vállalkozások mindegyike Magyarországon adózik, a megtermelt profitot jellemzően hazánkban fektetik be versenyképességük megtartása érdekében.A tanulmány bemutatását követően a gyógyszeripar kiemelt szereplői kerekasztal-beszélgetésen fejtették ki véleményüket a szektor helyzetéről és jövőjéről.itt úgy fogalmazott, hogy a gyógyszergyártás a legszabályozottabb iparág, mind a működési tevékenység tekintetében, mind szakmapolitikailag, mind minőségileg. A legfontosabb kihívásnak az egyedi azonosító rendszer 2019-es bevezetési kötelezettséget nevezte.Kiemelte: ennek a bevezetése és működtetése jelentős gazdasági leterheltséget jelent a cégek számára.- hangsúlyozta. Gyártósoronként 120 millió forintos kiadásról van szó, a kisvállalkozások esetében összesen ez 3-3,5 milliárd forint, a nagyobb cégek esetében 16 milliárd forint is lehet.hozzászólásában kitért arra, hogy a növekvő dokumentációs kényszer, valamint a szállítmányozási területén keletkező új elvárások jelentenek komolyabb kihívást. Emellett pedig nem lehet eltekinteni az árszabályozástól és az áreróziótól.A fentiek miatt a termelékenység csökken a gyógyszergyártásban. Ez közben az egész országra jellemző munkaerőhiány miatti bérnyomással párosul, ami együttesen komoly kihívást jelent a szektor képviselőinek - magyarázta.Szintén konkrét intézkedésként említette meg a szerializációt, ami a legfontosabb feladat a szektor előtt. Szerinte semmi értelme nem lenne ennek az intézkedésnek, ha hosszú távon nem gondolkodna a szektor az internetes kereskedelemben. A szerializáció rendszere a termelékenység romlásának első számú okozója - emelte ki.szintén nem tudta megkerülni az egyedi azonosítás témáját, amit az egész EU-ban 2019. február 9-étől alkalmaznak. A rendszer felállításának letéteményese a HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Ebben a társaságban a gyógyszer-ágazatban érintett valamennyi fél képviselteti magát. (A HUMVO igazgató tanácsába valamennyi alapító szervezet delegált egy igazgatót, az igazgató tanács elnöke Dr. Feller Antal, a Hungaropharma Zrt vezérigazgatója lett.)Arra is felhívta a szakmai közönség figyelmét, hogy alig vezetik be a gyógyszerek szerializációját, 2020 és 2022 májusában az orvostechnikai eszközök azonosítására és követésére vonatkozóan is új rendelet lép hatályba.A legnagyobb kihívások között említette meg a munkaerőhiányt, melynek kritikus a szintje Budapesten, Győrben és Veszprémben. Ezeken a helyeken szinte lehetetlen pótolni a távozó munkaerőt.Közben figyelmeztetett:keményebben kritizálta a szerializáció intézményét.- mondta, majd hozzátette: ha a legális gyógyszerpiacnak a hamisított gyógyszerektől való védettségét akarják biztosítani, akkor erre más olcsóbb és hatékonyabb módszerek is vannak. Példaként említette az internetes forgalmazás felügyeletét és a személyes felelősség szerepét.Arról is beszélt, hogy tavaly 650 milliárd forint volt a patikák bevétele, a cégek összesített adózott eredménye pedig 28 milliárd forint volt, 4 milliárd forintos növekedés után.Orbán Gábor szerint a fent említett komoly kihívások mellett van, aminek lehet és kell is örülni. Van ugyanis iparpolitikája a kormánynak. 15 éve nem volt olyan helyzetben a magyar gazdaságpolitika, hogy érdemben foglalkozzon versenyképességi szempontokkal, most elérkeztünk ehhez a ponthoz - jegyezte meg.Feller Antal reményének adott hangot, hogy olyan szabályozás lép életbe, melynek keretében a fejlesztéseik összevezethetők lennének a nagykereskedők által fizetett 2,5%-os (támogatotti) árbevétel alapú különadókkal szemben.Greskovics Dávid a hazai gyártók súlya kapcsán megemlítette, hogy a támogatotti forgalomban 23% az itthon előállított gyógyszerek súlya. Ezért abban bízik, hogy az arány javítása érdekében az iparstratégia patrióta felfogás mellett valósul meg.Az import gyógyszerek esetében 100 forintnyi támogatáskiáramlás 30 forintot generál a magyar gazdaság számára. Ezzel szemben a hazai gyógyszer utáni 100 forintos támogatáskiáramlás 130 forintot generál a magyar gazdaság számára a multiplikátor-hatásokon keresztül - mutatott rá.