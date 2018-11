Végh Attila előadásával indul a Portfolio Private Health Forum 2018

Még mindig nem késő regisztrálni a Portfolio Private Health Forumra. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Végh Attila elnök-vezérigazgató Capio AB Végh Attilát 2018 júniusában az egyik legnagyobb európai egészségügyi, tőzsdén jegyzett szolgáltatócsoport, a Capio igazgatótanácsa elnök-vezérigazgatónak választototta. Ezt megelőzően a Penta Hospitals International... Tovább »

Dr. Varga Péter Pál alapító-főigazgató, gerincsebész Budai Egészségközpont Dr. Varga Péter Pál 1979-ben szerezte meg diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán és 1983-ban tette le ortopédiai szakvizsgáját. 1986 és 1993 között 17 alkalommal vett részt ösztöndíjas... Tovább »

Jászkuti Bertalan alapító-ügyvezető Heal Partners Bertalan 2009-ben alapította a Heal Partners Kft-t, aminek társtulajdonosa és ügyvezetője. Ő a felelőse a cég Gyógyszeripar/Egészségügy iparági üzletfejlesztésének és megbízásai megvalósításának.Korábban... Tovább »

Dr. Fendler Judit, kancellár, Szegedi Tudományegyetem

Ficzere Andrea, főigazgató, Uzsoki Kórház

Dr. Kirschner András, tulajdonos - ügyvezető igazgató, Swiss Medical Group

Kovács Antal, ügyvezető igazgató, Da Vinci Magánklinika

Leitner György, vezérigazgató, Affidea Magyarország

Lantos Csaba tulajdonos Lantos Vagyonkezelő Lantos Csaba (sz. 1962) 1986-ban diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ezt követően a Budapest Bank Rt-hez ment dolgozni kötvénykereskedelmi munkakörbe. 1989-tól tizenegy éven át, 2000 és 2007 között... Tovább »

A magánegészségügyi piac legfontosabb szereplőiről, a magánszolgáltatókról szól a Portfolio Private Health Forum I. szekciója , ennek köszönhetően a hallgatóság az első kézből szerezhet információkat arról, milyen trendek várhatóak az egészségügyi ellátórendszerek tekintetében, hogyan működik egy nyugat-európai magánkórházlánc, és hogy milyen digitális lehetőségeket alkalmaznak más országok.Végh Attilával egyébként néhány hónappal ezelőtt készítettünk átfogó interjút:Ezt követően Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont alapító-főigazgatója tart előadást "Népegészségügyi szükséglet, magánellátó, profitábilitás" címmel. A neves gerincsebész egyébként már a tavalyi Private Health Forumon részt vett előadóként:A harmadik előadást Jászkuti Bertalan, a Heal Partners alapító-ügyvezetője tartja ebben a szekcióban, "Mennyi az annyi? - Egészségügyi szolgáltatók értékelése pénzügyi teljesítményük fényében" címmel képet kaphatunk a hazai magánszektor jelenéről és jövőjéről.Ezt követően Lantos Csaba magánbefektető moderálása mellett következik a panelbeszélgetés az intézmények vezetőivel, ami pedig azért is ígérkezik izgalmasnak, mert nemcsak a magánszolgáltatók oldaláról hívtunk el piacvezető szereplőket, hanem olyan közintézmények szakemberei is elfogadták a felkérésünket, ahol jelenleg is folyik VIP ellátás:Az eseményt november 13-án kedden rendezzük meg New York Palace-ban, a szakmai program 8:30-kor kezdődik, a regisztráció 8:00-kor indu.