Videóban követhetjük végig a gyógyszer útját a betegekig

A fejlett országokban a születéskor várható élettartam növekedéséért jelentős részben az egészségügyi ellátás, azon belül is több mint 70 százalékban a gyógyszerellátás a meghatározó. Nekünk, szakembereknek triviális az összefüggés, hogy lenne értelme ezen a területen a pluszfinanszírozást egyfajta befektetésnek tekinteni, hogy ezzel is javítsuk a magyar társadalom egészségügyi állapotát.

a befogadási rendszer bürokratikus akadályainak lebontását,

átlátható, kiszámítható döntési mechanizmus kialakítását, és

az ehhez szükséges megfelelő állami források biztosítását szorgalmazza.

Dr. Holchacker Péter Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete - AIPM igazgató Dr. Holchacker Péter 2017 augusztusától látja el a 26 kutatás- és fejlesztésorientált gyógyszeripari vállalatot tömörítő Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatói pozícióját. A jogász-közgazdász...

A fejlett országokban az ezredforduló óta a születéskor várható élettartam több mint három évvel nőtt, amihez az innovatív gyógyszeres terápiák döntő, becslések szerint 70 százalékot is meghaladó arányban járultak hozzá - idézi az AIPM közleménye a 2012-ben megjelent átfogó kutatás fő megállapítását.Dr. Holchacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója a Portfolio-nak adott interjújában szintén ezt hangsúlyozta A szervezet közleménye hozzáteszi azt is, hogy, így e téren látványos javulás lenne elérhető az innovatív gyógyszerek gyors és széleskörű hozzáférésének biztosításával.Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) ezértJelenleg ugyanis Magyarországon indokolatlanul hosszú és bonyolult módon történik az innovatív gyógyszerek támogatásba történő befogadása.Az AIPM a gyógyszerek útját bemutató videót is készített, amely egy új készítmény hosszadalmas útját követi nyomon, a kutatás-fejlesztés kezdeteitől egészen a betegek gyógyításáig.Holchacker Péter, az AIPM igazgatója szerint a lassú befogadási rendszer a támogatással elérhető új készítmények számán is meglátszik: miközben 2016 óta a magyar betegek számára mindössze 48 új, döntő többségében innovatív gyógyszer vált elérhetővé, ugyanebben az időszakban Bulgáriában 71, Szlovákiában pedig 69.Az elégtelen finanszírozás és a hosszú, adminisztratív eljárás miatt az új készítmények Magyarországon nagyon lassan, vagy túl későn jutnak el a betegekhez. Legutóbb 2018 októberében született döntés 29 innovatív gyógyszer és terápia társadalombiztosítási befogadásáról, melyet megelőzően azonban több mint két évet kellett várniuk a magyar betegeknek, és