Világhírű magyar sikersztorit építene a kormány

Három világhírű brand

Kell olyan magyar brand, amelyik a világon bárhol élő embernek eszébe juttatja Magyarországot. Ilyen brandjeink ma csak nagyon hézagosan vannak, inkább európai brandekről lehet beszélni és nem világbrandekről

És végül, de nem utolsó sorban, elkészült a kormányban az orvosi eszközök gyártását elősegítő program, amely lehetővé tenné azt, hogy a korábbi Medicor - amelyik most 30-40 szétesett kiscégben állítja elő azt, amit korábban egy konklomerátumban a Medicor tett - újra egy olyan brandet tudjon építeni, ami világszerte erős magyar márkára utal

Ettől különleges az iparág

A magyar egészségügy igényeinek 80%-át az orvostechnikai eszközök terén importból elégíti ki, így e területen is jelentős perspektívák mutatkoznak.

Állami eszközökkel jelentős kereslet egyebek mellett az orvostechnikai eszközök gyártásában generálható.

Megfelelő támogatási rendszerrel az orvosi berendezés és eszközgyártás újra hazánk vezető iparágává válhat.

A történelem

Ebből a vállalkozásból lett 1933-ban a Siemens Reiniger Művek.

Majd ebből lett 1953-ban a Magyar Röngtengyártó Vállalat.

1956-ban kapta a cég a Medicor nevet.

A Medicor társaságba beolvasztva a többi hazai orvosi műszergyártót 1963-ban létrejött a Medicor Művek, amely abban az időben több mint 10 ezer embert foglalkoztatott és a világ harmadik legnagyobb orvostechnikai termékeket előállító gyártó cége volt és 30 országban rendelkezett irodával.

A vállalat életében a legsikeresebb időszak az 1970-1980-as évek voltak. A vállalat által fejlesztett és gyártott készülékek minden földrészre és a világűrbe is eljutottak Farkas Bertalan űrutazása révén (Wikipédia).

1987 végére a társaság likviditási válságba került, amire átalakítással reagált. Tíz részvénytársaságot alapított, és a központ vagyonkezelővé vált MEDICOR Irányító Vállalat néven.

1989 februárjában a HVG cégportréja szerint a MIV legnagyobb hitelezői megalakították a Medicor Holdingot. A MIV teljesítette lejárt tartozásait és helyzete stabilizálódott.

1993-ban a Postabank (korábbi nagy hitelezője) felvásárolta a többi bank tulajdonában lévő részvényeit és így önálló tulajdonosává vált.

A Postabank összeomlása után a Medicor is állami ellenőrzés alá került. A Medicor Röngten Rt-t eladták az amerikai General Electricnek.

Ebből a forrásból a cég kivásárolta önmagát, a megmaradt cégeket összefogó Medicor Holdingot 2000-ben megvette a MAVA Befektetési Kft. 2003-ban a Medicor Kereskedelmi és Vagyonkezelő Rt. a menedzsment tulajdonába került. 2005-ben indult végül felszámolási eljárás a cég ellen.

A jelen

A jövő

Mindent egybevetve megalapozottan lehet a magyar orvostechnikai szektor jövőjében bízni, és remélhetőleg nem azért kell izgulnunk, hogy a kormány piacbarát támogató intézkedéseket hoz-e vagy piactorzító lépéseket tesz.

Varga Mihály a hazai vállalkozók előtt tartott, több konkrétumot is tartalmazó beszédében célok között említette meg a nemzetközi színtéren sikeres magyar brandek felépítését.- magyarázta."A következő években el kell érni, hogy legalább három olyan brand legyen Magyarországról, ami Londontól Szingapúrig mindenkinek eszébe juthat" - folytatta. És itt megemlített az Ikarus, valamint a Tungsram mellett egy harmadik céget:- fejtette ki a terveket Varga Mihály.Az már eddig is ismert volt, hogy a kormány az Irinyi Tervben úgy tekint az orvostechnikai-, egészségiparra, mint az egyik kiemelkedő szektorra az egészséggazdaságon belül, melyre érdemes a gazdaságfejlesztést építeni. A tárcavezető azonban most először nevezett meg konkrét vállalatot. A 2016-ban bemutatott iparfejlesztési tervben a Nemzetgazdasági Minisztérium úgy fogalmaz , hogyA terv is megemlékezett már arról, hogy orvosi berendezés és eszközgyártás tradicionális ágazata a magyar iparnak, egyben az utolsó iparág, melyről elmondható, hogy a kkv-k tekintetében kizárólag magyar tulajdonú gazdasági szereplőkből tevődik össze. A hazai gyártók elsősorban exportra termelnek, hazai piaci részesedésük 20% alatti - derült ki a programból.Az ágazat olyannyira tradicionális, hogy éppen pár nappal ezelőtt ünnepelték a szektor képviselői a Magyar Tudományos Akadémián a magyar kórház- és orvostechnikai ipar 100. évfordulóját. Ezen a rendezvényenés a 16 kelet-közép-európai országban vezető szerepet töltsön be ezen a területen. Konkrét célként megjegyezte, hogyAz iparág különlegességei között kell megemlíteni, hogy válságálló képessége kivételes, és az ágazat 12300 főt foglalkoztat közvetlenül, míg közvetetten további 30 ezer főt.Ez az a dátum, amit minden orvostechnikai iparban érdekelt szereplő ismer idehaza. Ekkor jegyezték be ugyanis azSteiner Arnold, a MediKlaszter elnöke, a - Varga Mihály miniszter által példaként említett - Medicor Elektronika Zrt. elnök-vezérigazgatója a centenáriumi ünnepségen tartott előadásában mutatta be a hazai szektor fejlődését, mely tulajdonképpen a magyar egészségügyi rendszerrel szimbiózisban fejlődött, elmondása szerint az Odelga cég adja a szektor múltjának gerincét. Az ágazat és így a vállalat fontosabb állomásai:A társaságcsoport több egysége is túlélte azonban a rendszerváltozást követő rendkívül mozgalmas időszakot, és sikeresen működnek. Így például: a Medicor Elektronika Zrt., a Medicor Kéziműszer Zrt., a Medicor Szerviz Zrt., a Dispomedicor Zrt., a Medicor Diagnosztika Kft. vagy a Medicor Meditű Kft.Ezek közül a legismertebb talán a Steiner Arnold által vezetett és tulajdonolt, mely egyébként tulajdonosa a Medicor szónak és logó védjegyeknek. Készülékei minden magyar kórházban jelen vannak, de eljutnak termékei Hollandiába, Németországba, Franciaországba, Ausztriába, valamint Kínába, Indonéziába, Pakisztánba és az EU-n kívüli országokba (Ukrajnába, Oroszországba, Fehéroroszországba). A vállalat termékei befogadásra kerültek az ENSZ, UNICEF, és WHO segélyprogramjaiba is, így a legszegényebb országokban is megtalálhatóak.Ha csak az árbevételt nézzük, akkor a fenti cégek közül aa legnagyobb 3,7 milliárd forintos forgalmával. Magyarország vezető és a világ egyik meghatározó orvosi kéziműszer gyártó és -forgalmazó társasága, termékei megtalálhatók az Egyesült Államokban, Japánban, Oroszországban és számos nyugat-európai országban. A 10 000 féle sebészeti- és fogászati kéziműszert előállító társaság árbevételének 93%-a exportból származik. Tulajdonosa a németországi Euro-Medical Gmbh.A debrecenilegutóbb azzal került a hírekbe , hogy saját fejlesztési és gyártású termékeivel beléphet az amerikai 30 milliárd dolláros biztonsági injekcióstű- és fecskendőpiacára, miután 2017-ben megkapta az FDA engedélyét. A biztonsági tű csak néhány grammos műanyag kapszula, de rendkívül precíziós termék és a hírek szerint feleakkora tömegű, mint a versenytársaké. A fejlesztés folyamata több mint 5 évig tartott és Nagy Antal elnök-vezérigazgató szerint az amerikai piac 1-2%-ának megszerzése a cél. A cég emellett saját női higiéniai divízióval rendelkezik, saját sebészeti kötszer részlege van és gépgyártó egységében gépeket, alkatrészeket és kiegészítőket terveznek és gyártanak orvosi, gyógyszeripari felhasználásra. Ha viszont csak a pénzügyi számait nézzük ennek az utódcégnek, akkor csökkenő árbevételt (4 év alatt 4 milliárd forintról 2 milliárd forint feletti összegre zsugorodott), 700 milliós forintos adózott veszteséget látunk, valamint az eladósodottsági mutató fokozatos emelkedését és a likviditási ráta fokozatos csökkenését.Szintén tavaly került a hírekbe, ugyanis a Budapesti Értéktőzsde 2017-ben beválogatta a céget a BÉT50 listára , melyen ötven hazai vállalat sikertörténetét mutatják be. Az Innomed Medical Zrt. száz százalékban magyar magánszemélyek kezében lévő vállalkozás. A cég története 1989ben, a Medicor feloszlásával kezdődött, amikor is az egyik fő tulajdonos lakásában és garázsában 11 fő alapításával kardiológiai berendezések fejlesztésébe és gyártásába fogtak - derül ki a kiadványból. Jelenleg már 150 főt foglalkoztat a cég és 4000 négyzetméteres esztergomi gyáregységgel rendelkezik, a hordozható, 1-3 csatornás EKG-készülékek gyártásának, forgalmazásának a bázisára építkezik. A kardiológiát (EKG-készülék, defibrillátor, őrzőmonitor, terheléses rendszerek), a radiológiát (felvételi és átvilágítóberendezések, mobilröntgen, tüdőszűrő kabinok, generátorok), valamint az ágy melletti őrzőmonitorrendszereket együtt fejlesztik. Mára viszonteladókon keresztül a világ 110 országába, többek között Indonéziába és Kínába is szállítanak. Árbevételének 70%-át külföldi piacokról szerzi és 2,2 milliárd forintos árbevétele kiemelkedik a többi Medicor-utód cég közül is.Mindezek alapján jól látható, hogy a magyarországi orvosi műszergyártás szilárd alapjainak köszönhetően jelenleg is vannak sikeres cégek a szektorban, amelyek gyakorlatilag ismertek a fél világon. A magyar kormány felismerte a szektor jelentőségét, ami örvendetes és most arra készül, hogy valamilyen formában támogassa ezeknek a cégeknek a világkörüli térhódítását. Ez pedig nem ördögtől való, sőt.Egyes nemzetközi piaci szereplők véleménye szerint figyelmeztető jel lehet az Irinyi Tervben megfogalmazott cél, hogy "állami eszközökkel jelentős kereslet többek között az orvostechnikai eszközök gyártásában generálható". Kérdés ennek fényében, hogy a kormány a magyar piacon tenne olyan lépéseket, amelyekkel a hazai cégeket részesítené előnyben (ezzel kapcsolatban a BVOP vagy akár ÁEEK nemrégiben lebonyolított közbeszerzését érdemes felidézni, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottságnak kellett fellépnie), vagy a külföldi térhódítást támogatná, esetleg a hasonló cégek szorosabb együttműködését, vagy a más piacokra lépés megkönnyítését, kedvező feltételekkel bíró, célzott exporttámogató hitelekkel.

A próbateremben Bors Ottó elektroműszerész a szovjet megrendelésre készülő DIAGNGMAX MS-125 típusú röntgengenerátort szereli az 50 éves Medicor Művek Röntgengyárában, ahol orvosi és ipari röntgenkészülékeket, valamint egyéb elektronikai készülékeket gyártanak. MTI Fotó/Kunkovács László