Egy 9,3 milliárd fontos megállapodással jön el Kínából Theresa May

A britek a 2016-os Brexit-referendum után most gőzerővel dolgoznak azon, hogy egy globális kereskedelmi központtá váljanak, a Kínával való kereskedelmi megállapodások megkötése ezért most elsődleges prioritást élvez.May Sanghajban tartott beszédet látogatása során: elmondta, hogy támogatja Hszi vízióját egy globalizálódó és nyíltabb Kínáról és reméli, hogy ahogy Nagy-Britannia is egy "egyre inkább kifelé tekintő, globális" országgá válik, el tudják mélyíteni a két ország közti kereskedelmi kapcsolatokat.A megállapodás szerint a kínaiak infrastrukturális és munkaerő piaci beruházásokat hajtanak majd végre Nagy-Britanniában. A 9,3 milliárd fontnyi tőke 2500 munkahelyet teremt majd az Egyesült Királyságban a brit kormány adatai szerint. A brit bankok is megállapodtak a kínai piachoz való hozzáférés feltételeiről, amely önmagában 890 munkahely megteremtését támogatja majd, sőt, a kínaiak mintegy 1 milliárd fontot öntenek majd a bankszektorba.A terv szerint 50 000 vállalkozás fog Kínából termékeket importálni és több mint 10 000 cég fogja majd termékeit a kínai piacon értékesíteni.Cserébe Nagy-Britannia várhatóan a kínai Út és Övezet programot támogatja majd, mellyel az ázsiai ország a régióban szeretne infrastrukturális beruházásokat végrehajtani.