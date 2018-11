Egy ábra, amiből megérted a Brexit tragikomédia abszurditását

This really is too good. pic.twitter.com/wsVx98E875 — Matthias Matthijs (@m2matthijs) 2018. november 28.

Vagyis a britek inkább maradnának, minthogy May alkuja szerint kilépjenek (első ábra),

de May kilépési terve még mindig jobb, mint a megállapodás nélküli Brexit (harmadik ábra),

ha viszont a bennmaradás és a megállapodás nélküli kilépésről kellene szavazni, akkor a kilépést részesítenék előnyben (második ábra).

Miután az EU jóváhagyta a Theresa May miniszterelnök által beterjesztett Brexit-tervet, most a brit parlamenti képviselőkön a sor, hogy december 11-én eldöntsék, elfogadják-e a kilépési feltételeket szabályozó dokumentumot.A Deltapoll ennek kapcsán készített egy közvélemény-kutatást, amelyben arra kérte a brit választókat, hogy állítsák fel preferencia-sorrendjüket a következő három lehetőség között: bennmaradás az EU-ban, May terve szerinti Brexit, megállapodás nélküli kilépés. A csavar annyi volt a történetben, hogy a válaszadóknak kettesével, külön-külön kellett kiválasztaniuk, melyik lehetőséget részesítenék előnyben. A következő ábra tartalmazza az eredményt:Vagyis klasszikus kő-papír-olló helyzet állt elő, remek példáját láthatjuk az úgynevezett Condorcet-paradoxonnak . Brexit tragikomédia című műsorunkat innen folytatjuk.