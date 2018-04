Egy ábra arról, hogyan vált Magyarország mamahotellé

Míg 1990-ben 21 év volt az az életkor, amikortól már több az önállósodott, mint a szülőkkel élő fiatal, addig 2016-ban a váltás csak a 25. életévtől következik be.

Általános tendencia, hogy a húszas éveikben elsősorban tanulnak a fiatalok. A családalapítás, tartós párkapcsolat, házasságkötés, de főleg a gyermekvállalás jellemzően 30 éves kor felett kezdődik. Huszonéves korban egyre kevesebben kötnek házasságot, ugyanakkor ugrásszerűen megnőtt az élettársi kapcsolatban élők aránya. Míg 2001-ben a 20-29 éves korosztályban kétszer gyakoribb volt a házasság (26%), mint az élettársi kapcsolat (11%), addig 2016-ban az emberek 18%-a élt élettársi kapcsolatban, 9,3%-uk pedig házasságban.A házasságkötés és a gyermekvállalás átlagos korának kitolódása mögött sok tényező áll: a már említett hosszabb tanulmányi időszak miatt később kezdenek el pénzt keresni a fiatalok, emellett pedig a magánélettel szemben egyre fontosabbá válik a karrier, így egy ideg háttérbe szorulnak a családalapítási ambíciók.De nem csak családot alapítanak később a fiatalok, hanem - ezzel szoros összefüggésben - később is önállósodnak, így egyre többen laknak a szülőkkel egy háztartásban.A következő ábrán jól látszik, hogy milyen jelentősen eltolódott a fiatal felnőttek önállósodásának várható életkora.

Ennek anyagi, gazdasági megfontolásai is lehetnek, hiszen a válság során bekövetkező jövedelemvisszaesés során kevés fiatalnak volt lehetősége gyorsan elhagyni a családi fészket.Miképp az ábráról is leolvasható, a 20-39 éves korosztály tagjai manapság később létesítenek párkapcsolatot, a házasságkötés időpontja is kitolódott 8 évvel 1990-hez képest. 2016-ban már jellemzően 30 éves korban kötöttek házasságot a fiatalok, és 29 éves életkorig előnyben részesítették az élettársi kapcsolati formát a házassággal szemben.Az élettársi kapcsolati forma terjedése, a családstabilitás gyengülése és a gyermekvállalás alacsony szintje egyaránt mérsékli a családok számát. 2016-ban a mikrocenzus időpontjában 2 millió 743 ezer család élt Magyarországon, a családban élő személyek száma pedig megközelítette a 7 millió 768 ezer főt. A népesség fennmaradó része, azaz 2 millió 36 ezerszemély egyedül vagy másokkal, de statisztikai értelemben vett családot nem alkotva élt magánháztartásban, illetve, intézeti háztartás tagja volt.

A családok és a családban élők száma 1970 és 1980 között nőtt, az azt követő harminc évben csökkent. 1980 és 2011 között 314 ezerrel csökkent a családok és 1 millió 115 ezerrel a családban élők száma. 2016-ra kismértékben nőtt a családok száma, 2011 óta közel 30 ezerrel.