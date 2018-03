Egy ábrára figyel az egész világ: jön az új dot-plot

Gyakorlatilag biztos, hogy rögtön egy kamatemeléssel kezdi mandátumát a Federal Reserve februárban beiktatott új elnöke, Jerome Powell. A piaci árazások alapján

Klikk a képre!

Több mint 94%-os esélye van a holnapi, 25 bázispontos kamatemelésnek.

Ehhez képest most az a kérdés, hogy egyrészt lesz-e idén négy kamatemelés, illetve, hogy mennyire tolódnak esetlegesen feljebb a hosszabb távú kamatvárakozások.

Egyrészt februárban közel egyéves csúcsra, 2,3%-ra kapaszkodott az éves bázisú inflációs mutató.

Másrészt a munkaerőpiac egyre több indikátor szerint kezd túlfűtötté válni: a munkanélküliségi ráta 17 éves mélyponton van, a foglalkoztatottság ennek ellenére az elmúlt hónapokban rendre 200 ezer feletti mértékben bővült, miközben a bérek emelkedési üteme fokozatosan gyorsul. Márpedig, ha a munkaerőpiac túlfűtötté válik, annak elméletileg előbb vagy utóbb az inflációban is le kell csapódnia, hiszen a bérnövekedés a keresletélénkülésen keresztül felfelé hajtja az árszínvonalat.

Végül nem szabad elfelejteni a decemberben elfogadott adócsökkentési csomagot, illetve az idei kiadásnövelési lépéseket, amelyek tovább erősítik a keresletoldali inflációs nyomást.

A papírforma ellenére mégis érdekesnek ígérkezik az esemény, mivel, azon belül is az úgynevezett, amelyek a tagok jövőre vonatkozó kamatvárakozásait ábrázolják. A legutóbbi, tavaly decemberi ábra alapján a tagok 2018-ban összesen három, 2019-ben és 2020-ban további kettő-kettő kamatemelést vártak (ezzel 2020 végére 3-3,25%-ra kerülhet a sáv), hosszú távon pedig a 2020-as szintnél 25 bázisponttal alacsonyabb egyensúlyi kamatszinttel kalkuláltak.A Fed Watch piaci árazásokon alapuló modellje szerint egyelőre kevesebb esélye van négy kamatemelésnek, mint háromnak, az elmúlt egy hónapban azonban nagyobb lett a valószínűsége egy négy kamatemeléses forgatókönyvnek. Az erősödő kamatemelési várakozásokat több dolog is fűti:Egyre több jel utal tehát arra, hogy a piaci szereplők és a Fed-tagok eddig alábecsülhették az amerikai gazdaság inflációs potenciálját. Az ING Bank szakértői még egy februári elemzésükben arra hívták fel a figyelmet, hogy júniusra akár a 3%-ot is elérheti az amerikai infláció. Állításukat a New York-i Fed által készített inflációs mutatóval (szürke vonal) támasztják alá, amely az elmúlt években (kb. 15 hónapos késéssel) viszonylag megbízhatóan előrejelezte az amerikai maginfláció (sárga vonal) alakulását, ezáltal pedig az általános inflációs trendet.

Klikk a képre!

Az infláció ilyen hirtelen gyorsulása meglepetésként érné a befektetőket, ugyanis az inflációvédett amerikai állampapírok hozamszintje alapján az 5 és 10 évre előretekintő inflációs várakozások még mindig "csak" 2% körül mozognak, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban érdemben emelkedtek.

Jerome Powell Fed-elnök februári kongresszusi meghallgatásán hasonló hangnemet ütött meg, mint elődje, Janet Yellen, vagyis a fő üzenete az volt, hogy a stabil növekedés és erős munkaerőpiac mellett folytatni kell a fokozatos szigorítást, egy fontos különbséget azért mégis fel lehetett fedezni. Powell ugyanis úgy fogalmazott, hogyAzt is érdemes megemlíteni, hogy a Nyíltpiaci Bizottság (a kamatdöntő testület) szerkezeti összetételében bekövetkezett változás miatt két "galamb" helyére is "héja" szavazótag került (a tartományi Fed-ek elnökei között évről-évre cserélődik, hogy ki szavazhat a kamatdöntéseken), ami szintén felfelé mozdíthatja el a kamatemelési várakozásokat. Magyar idő szerint szerda este 7-kor minden kiderül.