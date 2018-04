Egy évi fizetést megkeresni egy nap alatt - Végre az előző amerikai jegybankelnök is elkezdett pénzt keresni

Janet Yellen 2014 és 2018 között töltötte be az amerikai jegybankelnöki pozíciót. Nem keresett rosszul, igaz, nem is kiemelkedően, évente valamivel több mint 200 ezer dollár volt a jegybankelnöki fizetése. A Reuters arról számolt be , hogy a Fed elnöki pozícióját idén február 3-ig betöltő Yellennek megvolt az első olyan eseménye, ahol fizettek neki azért, hogy elmondja a véleményét az amerikai és a globális gazdasági kilátásokról.Nincs ebben semmi különös, hiszen a nagy elődök, Alan Greenspan vagy Ben Bernanke is így tett annak idején, a piaci szereplők inkább azt találgatták, hogy mennyi idő telik el a Fedtől való távozás, és az első fizetett szereplés között. Yellen közvetlen elődjénél, Ben Bernankénál nagyjából egy hónap telt el a 2014-es leköszönése után az első fizetett szereplésig, akkor egy Abu Dhabiban tartott privát beszélgetésért állítólag 250 ezer dollárt kapott, de később is részt vett fizetett eseményeken, ahol hasonló összeggel jutalmazták szakértelmét. Alan Greenspan csak egy hetet várt a Fed hivatali idejét követően az első fizetős szereplésig, akkor, 2006-ban ironikus módon a pénzügyi válság egyik kulcsszereplőjének, a 2008-as válság alatt csődbe ment Lehman Brothersnek a vacsorameghívását fogadta el.Yellen az elődöknél többet, két hónapot várt, míg elfogadta az első fizetős lehetőséget, amit a Jefferies szervezett az ügyfeleinek, de a milliárdos Carl Icahn és Daniel Loeb is jelen volt a több meetingből álló eseményen. Yellen egyébként egy telefonos megkeresésre reagálva elmondta, valóban fizettek a részvételéért, és semmilyen bizalmas információt nem árult el a rendezvényen, ahol a gazdaságról és a monetáris politika kilátásairól beszélt.Azt nem tudta meg a Reuters, hogy pontosan mennyit keresett Yellen a Jefferies eseményén, de a korábbi tapasztalatok alapjén jó eséllyel akár egy egész évi jegybankelnöki fizetését is megkereshette az előző amerikai jegybankelnök.