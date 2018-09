Egy kalapba kerülhet Magyarország és Afganisztán - Durvul a Brexit-játszma

Ennek alapján az EU-ban maradó országok Nagy-Britanniában letelepedni kívánó állampolgárai elvileg nem részesülnének kedvezményesebb engedélyezési elbánásban, mint azok, akik az unión kívüli országokból érkeznek.

Az elvi állásfoglalás újabb bizonyíték, hogy Theresa May brit miniszterelnök és kormánya chicken game-játéknak fogja fel a múlt heti salzburgi EU-csúcs után kialakult helyzetet, vagyis arra várnak, hogy az EU az utolsó pillanatban valamitől megijedve belemegy az eddig elfogadhatatlannak tartott brit javaslatba.

Az állásfoglalás inkább szándéknyilatkozat és vitaanyag, semmint végleges döntés, és megfelel a brit belügyminisztérium mellett működő, de hivatalosan független testületként tevékenykedő bevándorlási tanácsadó szervezet (Migration Advisory Committee - MAC) egy hete ismertetett ajánlásának.A BBC közszolgálati rádió beszámolója szerint a kabinet egyhangúlag támogatta azt az elképzelést, hogy a letelepedési és munkavállalási szándékkal érkező külföldiek állampolgársága helyett szakképzettségük legyen a Brexit utáni bevándorlási szabályozás alapelve.Továbbra is nyitva van ugyanakkor az a lehetőség, hogy az Európai Unióval kötendő, London által szorgalmazott átfogó kereskedelmi megállapodás - ha sikerül ilyesmiről egyezségre jutni az EU-val - mégiscsak, ahogy ez a Migration Advisory Committee múlt kedden előterjesztett 140 oldalas javaslatcsomagjában is szerepel.A MAC szerint a Brexit után alapesetben már nem lenne indokolt az unióból és a máshonnan érkezők letelepedésének és foglalkoztatásának eltérő szabályozása, mivel a migráció gazdasági hatása nem alapvetően a külföldi munkavállalók állampolgárságától, hanem szakképzettségüktől, koruktól, foglalkoztatottsági rátájuktól és az általuk igénybe vett közszolgáltatásoktól függ.A testület is elismeri ugyanakkor, hogy a Brexit utáni időszak bevándorlási szabályozásábanA MAC múlt heti jelentése hangsúlyozta azt is, hogy a Nagy-Britanniában dolgozó uniós munkavállalók a brit szociális ellátórendszer jelentős nettó befizetői: a 2016-2017-es pénzügyi évben 4,7 milliárd fonttal (1700 milliárd forinttal) több adót fizettek az általuk igénybevett jóléti ellátások és közszolgáltatások költségénél.A konzervatív párti brit kormánynak egyelőre a brit EU-tagság jövő márciusra várható megszűnése után tervezett átmeneti időszak végéig, 2020. december 31-ig van kidolgozott tervezete az EU-állampolgárok nagy-britanniai letelepedésének és foglakoztatásának szabályozására, függően attól is, hogy sikerül-e egy ilyen átmeneti időszakról megállapodásra jutni az EU-val.Ha lesz ilyen egyezség, az EU-tagországok állampolgárai kétféle tartózkodási jogviszonyért, letelepedett, illetve előzetes letelepedett státusért folyamodhatnak, attól függően, hogy az átmeneti időszak végéig eltöltöttek-e öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában. Azok is kitölthetik az ötéves tartózkodási időszakot, akik az átmeneti időszak végéig még nem tartózkodnak ennyi ideje Nagy-Britanniában, és utána ők is végleges letelepedett státusért folyamodhatnak.