Egy lépéssel közelebb kerülünk a második Brexit-népszavazáshoz

Ha May végső tervét leszavazná a brit parlament, az jó eséllyel a kormány bukását jelentené ősszel-télen és bár ez nem feltétlenül jelentene kormányváltást a brit közjogi rendszerben, de a Munkáspárt nyilván ezt szeretné elérni és erre alapozza stratégiáját.

a munkáspárti tagság 1054 fős mintájának részvételével elvégzett új, reprezentatív vizsgálata kimutatta: a további brit EU-tagság híveinek tábora azóta meredeken emelkedett: a megkérdezett párttagok 90 százaléka mondta, hogy a bennmaradásra voksolna, ha a brit EU-tagságról újabb népszavazás lenne.

Turbulens hétvégén van túl Nagy-Britannia azután, hogy Theresa May kormányfő a múlt heti EU-csúcsról megalázó üzenetekkel távozott: az EU27 lényegében sokadszorra is értésére adta, hogy a Chequers-terve nem működik, és dolgozzon ki újabb tervet. May a pénteki beszédében azt mondta , hogy zsákutcába jutottak a tárgyalások, ami jelentősen növelte annak a forgatókönyvnek az esélyét, hogy végül megállapodás nélkül esik ki Nagy-Britannnia jövő március végén az EU-ból, így a font nagyot esett. May kizárta, hogy újabb népszavazás legyen és egyúttal azt is mondta, hogy új tervet dolgoznak ki (azóta sajtóhírek szerint egy kanadai típusú szabadkereskedelmi egyezmény felé terelnék a hosszabb távú kapcsolatokat) és ugyanezt várják el az EU27-től is.Közben az is kiszivárgott a hétvégén, hogy May stábjában állítólag már elkezdték kidolgozni azt a válságtervet, hogyA dátum részben abból fakadna, hogy addigra az októberi és novemberi rendkívüli EU-csúcs után már világossá kellene válnia, hogy lesz-e megállapodás a britek és az EU között a kilépésről és a hosszú távú együttműködés kereteiről, vagy sem. Ha összejön egy ilyen végső megállapodás, azt Maynek a brit parlament mindkét házával is el kellene még fogadtatni a tényleges jövő márciusi kilépésig. Ez eleve kétséges a kisebbségi kormányzás mellett, illetve akkor is, ha túl "ködös" ígéreteket fogalmaz meg az EU27 a hosszú távú együttműködés kereteire.Másodlagos célként pedig a nagy viták után most abba is belementek Jeremy Corbynék, hogy egy kongresszusi döntéssel megerősítve beállnának a második népszavazás mögé is. Fontos azonban, hogy, így tehát csak a kilépés végső feltételeinek elfogadásáról, vagy elutasításáról lehetne dönteni, ha valóban eljutunk idáig.A Munkáspárt mostani stratégiai döntése kapcsán fontos adalék, hogy a The Observer című baloldali brit hetilap megbízásából készített legfrissebb felmérés szerint, és mindössze 8 százalék ellenzi az újabb referendumot. A brit EU-tagságról 2016-ban rendezett népszavazáson a Munkáspárt tagságának 60 százaléka a bennmaradásra voksolt.Az is kifejezetten fontos, hogy a YouGov országos közvélemény-kutató csoport általA felmérésből kiderült az is, hogyAdott tehát a kisebbségben kormányzó kormánypárt, amelynek vezetőjeként Theresa May mereven elzárkózik a második népszavazás kiírásáról, és adott az ellenzéki Munkáspárt, amely elsődlegesen Mayék bukására bazíroz, de másodlagos célként a mostani kongresszuson hivatalosan is eldönti, hogy beáll a népszavazás támogatása mögé. Ezzel egyébként a párton belüli vitákat is felszítja a Munkáspárt, de közben tekintettel kell lennie a fentiekre, azaz hogy a párttagság mit akar, illetve milyen hangulati fordulat ment végbe körükben az elmúlt időszakban az EU-val való Brexit-tárgyalási fordulók mentén.