Egy magyar bankár, akire ráomlott a Wall Street: milyen egy válság kitörése testközelből?

Juscsák György is részt vesz a Portfolio Investment, Wealth and Savings 2018 konferenciáján március 20-án. Vegye meg a jegyét most! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Wall Street mindenhonnan ugyanolyan messze van

Ezek után lettem én Wall Street-i bankár, tehát valahogy a mi családunk generációk óta olyan szakmát tud magának választani, amiért a társadalom nagy része utálhatja.

Azt tudni kell, hogy a Wall Street Clevelandtől is ugyanolyan messze van, mint Budapesttől vagy Salgótarjántól, de számomra nem az volt a kérdés, hogy sikerül-e, hanem az, hogy mikor.

Juscsák György: Messziről érdemes elindulni, esetemben nagy jelentősége volt a családi háttérnek. Nagypapám annak idején kulák volt, a második világháború után egy amerikai fogolytáborból jött haza, majd abba halt bele, hogy elvették a földjeit, a vegyesboltját. Ehhez képest talán meglepő, hogy édesapám az MSZMP Központi Bizottságának tagja volt, ő volt az, akinél úgy lehet fogalmazni, hogy a halálának oka a rendszerváltás volt.Bennem elsősorban az édesapám miatt mindig volt egy megfelelési vágy, úgy nőttem fel, hogy vagy azért kaptam ötöst az iskolában, mert édesapám valaki volt, majd aztán azért kaptam egyest, mert éppen fordult a politikai szélirány. Számomra mindig fontos volt, hogy megmutassam, hogy én mit tudok.Nógrád megyéből a Wall Street nagyon-nagyon messze van. Hosszú utat jártam végig azt követően, hogy elkezdtem egy MBA-t Clevelandben. Amikor ott lediplomáztam, akkor hangzott el életem egyik kulcsmondata egyik professzorom szájából: Ilyen emberre Amerikának szüksége van. Nyálasan hangzik, de ez egy nagyon amerikai mondat. Akkor elkezdtem a tanulói vízum után munkavállalói vízummal kint élni, bekerültem Clevelandben egy bankba, ahol először a hitelkártya-portfólió eladásával foglalkoztam, utána bankoperációval, aztán pedig kaptam egy esélyt. Ez abból állt, hogy egy modellt kellett létrehozni, amiben a különböző hitelfajtákat kellett a bankon belül modellezni. Ez közel húsz éve bonyolult dolog volt, és nekem sikerült megoldani, ráadásul úgy, hogy előtte nem értettem a programozáshoz. De vettem pár könyvet, és néhány hónap alatt sikerült ilyen szoftvert készítenem. Ez egy olyan makró volt Excelben, mely alapján aztán a bank eldönthette, melyik az a hitelportfólió, amit megtart saját magának, és mit ad el a Wall Streetnek.Ezzel párhuzamosan kezdtem el szenvedélyesen pókerezni, és kiderült, hogy affinitásom is van a dologhoz, illetve kiderült, hogy a főnököm is nagy pókerjátékos a banknál. Ő sokat mesélt nekem az életéről, arról, hogy 38 évesen három infarktus után nyugdíjba ment, ami mellett egy befektetési banknak dolgozott a Wall Streeten, amit úgy hívtak, hogy Bear Stearns. Erről sokat beszélgettünk, és én eldöntöttem, hogy lesz, ami lesz, a Bear Stearnsnél fogok dolgozni.Igen, rám ez nagy hatással volt. Annak idején kaptam állásajánlatot a Goldmantől, a Lehman Brotherstől is, de engem csak a Bear Stearns érdekelt. Persze nem volt egyszerű bejutni, ha jól emlékszem, másfél évig folyamatosan interjúkra jártam, több mint 2500 jelentkezést kaptak egy nyitott állásra.Előzetesen sokat olvastam, tanultam erről a világról, aztán amikor bekerültem, akkor derült ki, mennyire végtelenül egyszerű ez az egész, mennyire túlmisztifikáljuk. Annyi az egész, hogy hozzám hasonló 25 éves srácok ülnek egy irodában sorban, mint a verebek a dróton, kereskednek, és azon remegnek, hogy az év végén legyen bónuszuk. Néha nagyon nehéz elhinni az embereknek, hogy ez mennyire egyszerű világ. Aztán jött a zöld kártya, az állampolgárság.Inkább úgy mondanám, hogy az üzleti életnek van szerepe a pókerben. Érdekes, hogy soha nem játszottam szerencsejátékot. A póker az egyetlen játék a kaszinóban, amikor nem a kaszinó ellen játszol, hanem a többi játékos ellen. Szerintem ebben a játékban körülbelül 30% a szerencse, a többi különböző tudományokból tevődik össze, közgazdaságtan, társadalomtudományok, emberismeret, sales. Nem az a lényeg, milyen lapot kapsz, hanem az, hogy a másik mit hisz, milyen lapot kaptál.Nem túl sokat azóta, amióta a lányaim megvannak. A póker egy időigényes játék, egy másik hobbimhoz, az ejtőernyőzéshez hasonlóan ez is elmaradt az életemből.

Bear Stearns Az 1923-ban eredetileg részvénykereskedésre alapított cég fő profilja a válság előtt a befektetési banki tevékenység, a vagyonkezelés és a klíring voltak. 2007-ben a társaságnak világszerte több mint 15 ezer alkalmazottja volt. A pénzintézetnek komoly szerepe volt a jelzáloglevelek elterjedésében, jelentős összegben bocsátott ki ilyen eszközfedezetű értékpapírokat. 2007 júniusában a pénzintézetnek már egyszer kellett 3,2 milliárd dolláros segélyért folyamodni. A csőd előtt közvetlenül a New York-i Fed 25 milliárd dolláros kormányzati segítséget próbált nyújtani a vállalatnak, majd végül 2008. március 16-án írták alá, hogy a JP Morgan részvényenként 2 dollárért felvásárolja a társaságot. A Bear Stearns árfolyamának zuhanása az alábbi ábrán látható a csőd előtt:

Az 1923-ban eredetileg részvénykereskedésre alapított cég fő profilja a válság előtt a befektetési banki tevékenység, a vagyonkezelés és a klíring voltak. 2007-ben a társaságnak világszerte több mint 15 ezer alkalmazottja volt. A pénzintézetnek komoly szerepe volt a jelzáloglevelek elterjedésében, jelentős összegben bocsátott ki ilyen eszközfedezetű értékpapírokat. 2007 júniusában a pénzintézetnek már egyszer kellett 3,2 milliárd dolláros segélyért folyamodni. A csőd előtt közvetlenül a New York-i Fed 25 milliárd dolláros kormányzati segítséget próbált nyújtani a vállalatnak, majd végül 2008. március 16-án írták alá, hogy a JP Morgan részvényenként 2 dollárért felvásárolja a társaságot. A Bear Stearns árfolyamának zuhanása az alábbi ábrán látható a csőd előtt:

Forrás: Yahoo



De persze voltak olyan napok, amikor a tárgyalóban aludtunk szó szerint az asztal alatt, olyankor reggel az ember felkelt, lement az edzőterembe lezuhanyozni, vett magának egy friss inget, és kezdődött egy újabb nap.

Nem egészen, az egy alelnöki pozíció volt, bár ez Amerikában kicsit mást jelent, mint amit mi itthon gondolunk róla, ott sok alelnöke van egy cégnek, ez nem számít igazán felsővezetői pozíciónak. A cégen belül volt egy Portfolio Strategies csoport, ami különböző intézményi befektetők - nemzeti bankok, hedge fundok, biztosítótársaságok, kisebb bankok - kötvényportfóliójával foglalkozott Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy odajött hozzánk egy regionális bank, és azt mondta, hogy van egy 50 millió dolláros kötvényportfóliója, ami hozott addig 3,5%-ot, és arra volt kíváncsi, mit tegyen, hogy ez 4%-ot hozzon a jövőben. Erre mi megvizsgáltuk a portfóliót, és azt mondtuk, hogy ha annak egy bizonyos részét eladja nekünk, és kicseréli másra, akkor teljesíthető az, amit szeretne.A bankon belül azon kevesek egyike voltam, aki akcentussal beszélt angolul, ezért én kaptam elsősorban a külföldi ügyfeleket, főleg japán és európai ügyfeleim voltak, nagyon sokat kellett utaznom emiatt. De ez egy nagyon érdekes terület volt, azt gondoltam, hogy megfogtam az Isten lábát.2004-ben kerültem a Wall Streetre, először a Washington Mutualhoz, aztán onnan a Bear Stearnshöz. Akkor a Wall Street kis túlzással öt nagy befektetési bankot jelentett: a Goldmant, a Morgan Stanley-t, a Merrill Lynchet, a Lehman Brotherst és a Bear Stearnst. Ezek abban különböztek egy klasszikus kereskedelmi banktól, hogy nem voltak betéteseik, gyakorlatilag napi szinten finanszírozták magukat a piacról, és azt a pénzt helyezték ki vagy kereskedtek vele. Ez 2008 után szabályozói nyomásra nagyon sok tekintetben átalakult, például az összes befektetési bank holding lett, kereskedelmi banki üzletággal.A régi Wall Street ma már nem létezik, az a pénzcsinálás vadnyugata volt. Ezer emberből egy került be, aki közülük ügyes volt, annak megnyíltak a lehetőségek. Ez volt a pénzcsinálás templomában az oltár. Engem ez a verseny motivált, felspannolt, itt tudtam bebizonyítani, hogy valójában mit tudok. Ez egy nagyon érdekes, izgalmas időszaka volt az életemben, egy pillanatig sem bántam meg, hiszen rengeteget tanultam.Minden reggel hét óra után volt az első tárgyalásom, amikor eldőlt a napi programom. Ez azt jelentette, hogy reggel fél hét körül értem be az irodába, akkor nagyjából képbe kerültem a hírekkel, és onnan kezdve egy normális napon este kilenc és tizenegy között értem haza.Persze ez nem volt általános, de előfordult. Nehéz elképzelni, de napközben folyamatos munka zajlott. Volt olyan kollégám, aki estére ájultan fordult le a székről, elvitték az orvosi ügyeletre, majd húsz perc múlva visszajött és ott folytatta, ahol abbahagyta.Ez a munkakörnyezet összehozta az embereket, nagy volt az összetartás a cégen belül. Voltak Goldman-boyok, Lehman-boyok, nálunk úgynevezett PSD-ket vettek fel a céghez, ez egy angol kifejezésből eredt: "Poor, Smart with a deep Desire to get rich" (Szegény, okos, és óriási elszántság van benne, hogy gazdag legyen). A Bear Stearns kicsit kilógott a sorból a többi bankhoz képest, ide be lehetett kerülni háttér nélkül, ha az ember okos volt, és akart. A cég vezérigazgatója Jim Cayne például fiatal korában hulladékvas-kereskedő volt.Nem, az embert az adrenalin motiválja. Aki ejtőernyőzik, az tudja, hogy lelassul az idő az adrenalintól, és az ember elképesztő nyugodttá válik. Emellett rendkívül izgalmas feladatok voltak.A bónusz két részből állt: a részvényjuttatásból és a készpénzből. Itt nem volt plafon abban az időben, nem a főnök kereste a legtöbb pénzt, hanem a trader, aki minden egyes üzlet után jutalékot kapott. Nem volt ritka, hogy egy kereskedő 10-20 millió dolláros készpénz bónusszal fejezte be az évet.