Egy méter autópálya - Új tüntetés terjed Romániában

De nem hagyta annyiban. Pénteken helyi idő szerint délután 3 órára 15 perces munkabeszüntetést kért szerte az országban, hogy így helyezzenek nyomást a politikusokra.

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter is kiált a minisztérium elé, jelezvén, hogy támogatja a megmozdulást.

Erről van szó

Az Európai Unió legrosszabb útjait a keleti szomszédunknál találjuk, és a román üzletember új utalt talált haragjának levezetésére - írta a Bloomberg . Március elején érkezett a hír , hogy a figyelemfelhívás érdekében saját költségén építtette meg az első, mindössze egy méter hosszú - moldvai autópályát a kelet-romániai Suceava megyében a vállalkozó. A projekt 4500 eurójába került, de az erről szóló videó már 1 millió feletti megtekintésnél jár.A kezdeményezéshez nem akárki csatlakozott: Klaus Johannis államfő is megáll teendőivel 15 percre és néhány kormánypárti kormányzó is bejelentette, követik a példát. Emellett több munkáltató is jelezte a részvételt, így például a dán JYSK dolgozói és a Ford munkavállalói is megállhatnak a munkával 15 percre.A jelek szerint több helyen megvalósult a 15 perces szünet. A vállalkozó Facebook-oldalára feltöltött legutóbbi videó alá érkeznek a kommentek, amelyekből kiderül: sokan letették a munkát átmenetileg:A "Románia autópályákat akar" felhíváshoz a - szexuális zaklatások ellen alakult nemzetközi MeToo mozgalom mintájára - a #SiEu (én is) jelszó meghonosításával a legkülönfélébb emberek és szervezetek csatlakoztak. A fuvarozókon, turisztikai és építőipari egyesületeken, a Román Kereskedelmi Kamrán kívül önkormányzatok, szakszervezetek, bankok, diákszervezetek, kórházak is csatlakoztak a munkabeszüntetéshez. Bukarest központjában az egyetemisták összefogózkodva "ember-sztrádát" alkottak.Az ügy akkorára nőtt, hogy a kormánynak is lépnie kellett: bejelentették, hogy pénteken megkezdődik a Moldova-autópálya építése a magyar-román határ irányába, ez azonban nem érinti azt a szakaszt, amit a vállalkozó hiányol. Ez ugyanis még csak tervezési szakaszban van.Corina Cretu, az EU regionális politikáért felelős biztosa is megszólalt az ügyben csütörtökön Bukarestben. "Felajánlottuk, hogy a jelenlegi uniós költségvetési ciklusban készüljön megvalósíthatósági tanulmány az érintett pályaszakaszról, így a következő költségvetési időszakban megkezdődhetnek a tényleges munkák. A román féltől azonban nem kaptunk választ" - mondta a biztos, akit egyébként Románia delegált a Bizottságba.A vagyonát gyorsétkezdékkel megalapozó, Stefan Mandachi saját költségén építtette meg az első, mindössze egy méter hosszú autópálya-szakaszt a kelet-romániai Suceava megyében, tiltakozásul amiatt, hogy Moldva maradt az ország egyetlen olyan történelmi régiója, ahol eddig egy méter sztráda sem épült.Mandachi eredeti felhívásában azt állítja: Romániában évente kétezer ember hal meg közlekedési balesetben, többen, mint az 1989-es forradalomban, és számításai szerint ő maga is több mint másfél évet veszített az életéből, vagyis ennyivel többet töltött eddig autóvezetéssel az autópályák hiánya miatt.Mandachi azt állítja magáról, hogy nem politizál, nem tagja semmilyen pártnak vagy egyesületnek, de a Hotnews.ro hírportál úgy tudja: ő pénzelte a "Románia autópályákat akar" feliratú óriásplakátok kihelyezését szerte az országban.A moldvai megyéket Bukaresttel, illetve Erdéllyel összekötő A7-es és A8-as autópálya megépítéséért tavaly májusban több száz gépkocsivezető rendezett autós demonstrációt a román fővárosban. Az erősödő társadalmi elégedetlenségre alapozva a parlamenti ellenzéknek ősszel - a kormánytöbbség támogatását megszerezve - sikerült törvényt is elfogadtatnia az Erdélyt Moldvával összekötő "Egyesülés Autópályájának" megépítéséről.