Egy új aranykor kezdete? Hazatért a tízszeresére növelt aranytartalék

Az arany történelmi szerepe

Az aranytartalék tartásának előnyei

, csökkenti a tartalék koncentrációját, így támogatja a tartalék pénzügyi kockázatainak porítását. Fizikai arany mint befektetési forma esetében a jegybank válsághelyzetben sem szembesül hitelkockázattal.

esetén az arany jelentősége újra megnőhet: mélyebb esetén elképzelhető, hogy az országok közötti kapcsolatokban újra szerephez juthat az arany és kiemelten fontos lehet. Válsághelyzetben az arany árfolyama potenciális menedékeszközként emelkedhet, ami növeli a devizatartalékok értékét, így javíthatja a tartalékmegfelelést, továbbá az ország ellenállóképességét a válságokkal és piaci turbulenciákkal szemben.

A globális jegybanki aranytartalékok

Az aranytartalék alakulása Magyarországon

Az aranytartalék helyreállítása, illetve hazai tárolása több előnnyel is bír. Az arany továbbra is tradicionális tartalékeszköz, ami diverzifikációs, kockázati koncentrációt csökkentő hatásokkal bír a nemzetközi tartalékok egészét tekintve. Ezen felül gazdaságstratégiai szerepet is betölt, mivel erősíti az országgal szembeni bizalmat mind belföldön, mind külföldön. Az itthoni tárolás biztosítja a tartalékelem hitelkockázatmentes jellegét. Szintén fontos szempont, hogy súlyosabb pénzügyi válságok esetén az arany pénzügyi szerepe újra felerősödhet, potenciális menedékeszközként javítja a tartalékmegfelelést, növeli az ország külső sokkokkal szembeni ellenállóképességét.Az arany történelmi szerepét a pénzfunkciókat jól betöltő tulajdonságainak köszönhette. Az egyes nemzeti, nemzetközi monetáris rendszerek kialakulásának időszakában, majd hosszú évszázadokon keresztül a gazdasági szereplők elismerték pénzként, mivel tartósság, oszthatóság jellemzi, belső értékkel rendelkezik, és a gazdasági folyamatok méretéhez megfelelő likviditás is rendelkezésre állt belőle. Az arany, limitált mennyiségéből adódóan, megteremtette a pénzrendszer alapját jelentő bizalmat.A középkor végétől kezdődően egyre elterjedtebbé váltak az önmagukban értéktelen pénzhelyettesítők, melyeket aranyra lehetett váltani, és amelyek a nemesfémekkel együtt töltötték be a pénzfunkciókat. Háborúk, súlyos gazdasági egyensúlytalanságok és válságok idején azonban, amikor többletpénzre volt szükség, a kormányok arra kényszerültek, hogy felfüggesszék a forgalomban levő pénz mennyiségének aranyhoz való kötöttségét (aranystandard, majd Bretton Woods-i rendszerek felbomlása).Az aranynak egy adott ország pénzrendszerét támogató funkciója a teremtett pénzek fokozatos térnyerésével párhuzamosan csökkent, a pénz stabilitását már nem a nemesfémre való fizikai beválthatósága, hanem a kibocsátó ország reálgazdaságának erőssége, gazdasági-politikai stabilitása biztosítja.Az IMF adatbázisa szerint a teljes, IMF számára jelentett devizatartalék mérete 11482 milliárd dollár volt 2018 második negyedévének végén, melyből az aranytartalékok értéke 1359 milliárd dollár a World Gold Council adatbázisa alapján.Az elmúlt években a változó jegybanki, gazdasági és geopolitikai folyamatok hatására az aranytartalék megítelése módosult, az arany szerepe számos országban felértékelődött. A 2008-as válság óta, főként az utóbbi években megfigyelhető fordulat, hogy a jegybankok - elsősorban a feltörekvő gazdaságok esetében - nettó aranyvásárlóként jelennek meg az arany piacán. Az aranytartalék növelése mögött nem csak befektetési, hanem szélesebb értelemben vett gazdaságstratégiai szempontok is állnak: az arany normál piaci körülmények mellett meglévő bizalomerősítő szerepe válsághelyzetben tovább erősödhet. A világgazdaságban az elmúlt években kialakult geopolitikai feszültségek ugyancsak felértékelték az arany szerepét, hitelkockázatmentes eszközként nem függ egyetlen kibocsátótól sem, így diverzifikálja a nemzetközi tartalékokat.A döntést támogató legfontosabb érvek az alábbiakban foglalhatók össze röviden:Az aranyat pusztán befektetési szempontból vizsgálva a konzervatív befektetők által preferált eszközökhöz képest magasabb árfolyam volatilitás jellemzi. A magasabb volatilitás ellenére az arany tartása válságos időszakokban előnyös is lehet a más befektetési eszközökkel vett kedvező korrelációja miatt, hiszen a többi eszköz árának esésekor az arany felértékelődhet, ezzel stabilizálva a tartalékok teljes értékét.Az egyedi országok szintjén az USA kiemelkedően magas, 8134 tonnás aranytartalékkal rendelkezik, amely jórészt annak köszönhető, hogy az ország, illetve az amerikai dollár a II. világháború után kitüntetett szerepet töltött be a nemzetközi pénzügyi rendszerben. Az eurozóna tagállamai és az EKB együttesen 10778 tonna arannyal rendelkeznek, melyek közül Németország, Olaszország, Franciaország és Hollandia aranytartaléka összesen 8870 tonnát tesz ki. Az említett országok mellett még Kína, Oroszország és Svájc is jelentős, 1000 tonnát meghaladó aranytartalékot tart (1. táblázat).Kína a 2008-as világgazdasági válság kitörése óta 600 tonnáról 1843 tonnára, Oroszország pedig 500 tonnáról 1999 tonnára növelte az aranytartalékát. Ezen országok esetében az utóbbi években megfigyelhető dinamikus aranykészlet-felhalmozási tendencia elsősorban gazdaságstratégiai okokkal magyarázható, amely az egyre inkább több pólusúvá váló világgazdaság irányába történő elmozdulás egyik jele. A folyamatosan bővülő aranytartalék azt a képet sugallja, hogy ezek az országok a világpolitikában is egyre nagyobb súllyal kívánnak részt venni. A közép-kelet-európai térségből a lengyel jegybank az elmúlt hónapok során 14 tonnával 117 tonnára növelte aranytartalékát, amellyel a régió legnagyobb aranykészletével rendelkező országává vált.Az európai jegybankok aranytartalékainak alakulását az elmúlt két évtizedben nagyban befolyásolta a folyamatosan megújított Jegybanki Aranyegyezmény (Central Bank Gold Agreement). Az első egyezményt az IMF koordinálásával Washingtonban írták alá 1999-ben, az egyezmény szükségességét az aranytartalékok leépítése miatt kialakult aranypiaci turbulenciák indokolták. A jegybankok az aranypiac stabilizálása érdekében 5 évre szóló egyezményt kötöttek, amelyben az aranyeladások koordinálása mellett kötelezték el magukat. Az első egyezményt három újabb, 5 éves egyezmény követte, melyből a legutolsót 2014-ben írták alá. Az aláírók köre folyamatosan bővült, amelyek együttesen jelenleg a globális jegybanki aranytartalék 30 százalékát birtokolják. Az egyezmények is hozzájárulhattak, hogy a jegybankok részéről mutatkozó korábbi eladási tendencia megállt, sőt a legújabb időszakot vásárlások jellemzik.A második világháború végén az MNB 30 tonna aranykészletét, nagy összegű devizatartalékát, valamint a Bank egyéb értékeit 1945 januárjában az "aranyvonaton" Nyugat felé menekítették. A szállítmány az amerikai hadsereg kezére került, melyet az amerikai hatóságok 1946 nyarán hiánytalanul visszaszolgáltattak Magyarországnak. Ez akkoriban komoly eredménynek számított, mivel más országok jegybankjai csak részlegesen kapták vissza elszállított aranytartalékaikat. A II. világháborút követő gazdasági konszolidáció és a pénzügyi stabilitás megteremtésének egyik fontos pillére volt a hiperinflációs időszak után a pengő helyett a forint bevezetése. Az új fizetőeszköz sikeres bevezetéséhez többek között hozzájárult az aranytartalék hazaszállítása is, amely egyfajta fedezetként támogatta a pénzügyi konszolidációt.Ezért a nemzetközi aranypiacon történt értékesítések következtében 1989 májusától 1992 októberére az MNB aranykészlete 46 tonnáról több lépcsőben 3 tonnára csökkent (1. ábra). A készlet szintje ettől kezdve változatlan maradt, annak értéke pusztán az aranyárfolyam függvényében ingadozott, mennyiségi változás nem játszott szerepet.

Az aranytartalék új megcélzott méretének meghatározásakor számos más tényező mellett a történelmi tartalékszintek és a régiós átlag is fontos szempontot jelentett. Az aranytartalék mérete a rendszerváltás óta nem volt ilyen magas, a 31,5 tonnás készlet a második világháborút követő szintnek feleltethető meg. 2018 előtt Magyarország az aranytartalékok aránya, illetve mérete alapján rendre a 97., illetve 89. helyen állt a nemzetközi rangsorban az IMF és World Gold Council statisztikái alapján. Az aranytartalék növelését követően Magyarország várhatóan a 67. helyre ugrik az aranytartalék arányát és 55. helyre az aranytartalék méretét tekintve (1. táblázat).

A nem-euroövezeti közép-kelet-európai jegybankok átlagosan a tartalék 4,4 százalékát fektetik aranyba, többen közülük fizikai formában tárolják aranykészleteiket (2. táblázat).

Az MNB első lépésben a már birtokában lévő 3 tonnás aranytartalékot szállította haza 2018 elején. Ezt követően a Monetáris Tanács az aranytartalék megtízszerezéséről döntött, ami idén ősszel meg is történt. Az utolsó lépés az újonnan megvásárolt teljes aranykészlet hazaszállítása volt. Ezzel lezárult az aranytartalék helyreállításának folyamata, Magyarország 31,5 tonnás aranytartaléka újra itthon található.