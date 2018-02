Egyelőre nem ajándékozta meg Magyarországot az S&P

Visszavontuk "BBB mínusz" besorolásunkat az MNB esetében a bank kérésére

A következő 12-18 hónapban javíthatjuk a besorolást, ha ezek a látott javulások a pénzügyi szektorban hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar hatóságoknak nagyobb ráhatásuk legyen a belföldi monetáris kondíciókra. Ez jelenthetné például az erőteljesebb banki hitelezést folytatódó gazdasági növekedéssel, folyamatos fizetési mérleg többlettel és kordában tartott költségvetési hiánnyal - emelik ki.

Középtávon az S&P szerint a magyar gazdaság lassan visszatér majd a potenciális növekedéshez, 2019-21 között átlagosan 2,5% alatt lehet az éves bővülési ütem. Ez elsősorban a gyenge demográfiai mutatóknak köszönhető, amit részben az okoz, hogy a kormány vonakodik bevándorló munkaerőt fogadni az országba - hangsúlyozzák. Emellett a túl nagy közszférát, az üzleti környezet gyengeségét, az alacsony termelékenységet és a munkaerőpiac túlfűtöttségét emelik ki kockázati tényezőként.

Az S&P legközelebb augusztus 17-én vizsgálhatja felül a magyar adósbesorolást, míg a három nagy cég közül a Fitch következik majd március 9-én.

Magyarország újabb erőteljes, ciklikus növekedéssel jellemezhető évbe lépett be, a 2018-as növekedés elérheti a 3,5%-ot - olvasható a hitelminősítő közleményében. Kiemelik, hogy a fizetési mérleg többlete elkezdett már csökkenni, de a külső pozíciónk továbbra is erős, a bankrendszerben pedig strukturális javulást látnak annak ellenére, hogy a hitelezés továbbra is lassú.- olvasható a közleményben.Az S&P szerint a pozitív kilátás elsősorban azt tükrözi, hogy az erős magyar gazdasági adatok a bankszektor további javulásával megerősíthetik a monetáris transzmissziós csatornát.A hitelminősítő azt is hozzáteszi, hogy ha a hitelezés növekedése továbbra is visszafogott marad, illetve a bankok nem teljesítő hitelállománya emelkedni kezd, akkor stabilra ronthatják a kilátást. ha pedig a költségvetés helyzete érdemben romlik, a külső sérülékenységünk növekszik, az árfolyam-politikába nyílt beavatkozás történik, akkor akár leminősítés sem zárható ki. Hasonló kockázatként említik az intézmények romlását, illetve Magyarország és az EU viszonyának romlását.A jelenlegi minősítés mögötti okokként egyrészt megemlítik pozitívumként az utóbbi évek fegyelmezett költségvetési politikáját, másrészt kiemelik, hogy a fékek és ellensúlyok gyenge rendszere rontja a hosszú távú növekedési kilátásokat, és az adósságunk továbbra is átlagon felüli.A hitelminősítő szerint a magyar beruházásokban nagy szerepet játszanak az EU-források, ezért az ország 2020 utáni növekedésében további bizonytalanságot jelent majd a Brexit utáni új uniós büdzsé miatti kockázat, illetve a strukturális források esetlegesen változó szétosztása.A cég szakemberei szerint várhatóan folytatódnak majd azon a lépések a kormány részéről, melyek esetleg ronthatják Magyarország és az Eu viszonyát, ugyanakkor konkrét pénzbeli szankciókra a jelenlegi költségvetési ciklusban 2020-ig nem számítanak Brüsszel részéről.A magyar költségvetési deficitet illetően nem látnak komoly kockázatokat, még az idei választási évvel együtt is azt gondolják, hogy 2018-21 között a GDP 2,2%-a lehet átlagosan a hiány.