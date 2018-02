Egyetlen ábra, amiből megérted, miért pánikol az egész világ

Biggest tail risks (BofA fund manager survey):

1. Inflation and bond crash

2. CB policy mistake

3. "Market Structure" https://t.co/iqSnFFEwPc pic.twitter.com/LwSTo0IFLf — zerohedge (@zerohedge) 2018. január 16.

az amerikai részvények a 2000-es évek eleje óta nem voltak ilyen drágák a kötvényekhez képest.

This chart by SG shows why investors spooked by the bond market rout: LOW US equity-risk premium = HARD to absorb higher bond yields. pic.twitter.com/bFDmllpu2Y — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2018. február 5.

Januárban látványos lendületet vett a globális kötvénypiacokon a hozamemelkedés, melynek eredményeként például az amerikai és a német államkötvény-hozamok is többéves csúcsra emelkedtek.Nem véletlen, hogy a nagybefektetők körében hirtelen az infláció nem várt emelkedésével párhuzamosan összeomló kötvényárfolyamok lehetősége vált a legnagyobb kockázattá. A Bank of America Merril Lynch januári alapkezelői felmérésben látszik, hogy decemberben még szinte senki nem tartott egy ilyen eseménytől, az év első hónapjában viszont legnagyobb kockázati forrás lett belőle.A kötvénypiaci hozamok gyors emelkedése a múlt héten a részvényindexeket is magával rántotta: az amerikai részvénypiacok rég nem estek ekkorát, de az eladási hullám az európai és az ázsiai börzéket sem kímélte. Hogy miért idézte elő a részvénypiaci esést a kötvénypiaci hozamemelkedés, azt jól mutatja a Societe Generale elemzőinek alábbi ábrája. Az elmúlt évek tőkepiaci piaci ralija még úgy is drágává tette a részvényeket kötvényekhez képest, hogy eközben a kötvényárfolyamok is magasra emelkedtek (máshogy fogalmazva a hozamok nagyot estek):Most, hogy a kötvénypiaci árfolyamok esni kezdtek, a részvénypiac relatív drágasága még szembeötlőbbé vált. A túlértékelt részvénypiac következtében nagyon alacsonnyá vált a részvénykockázati prémium mértéke (az a hozamtöbblet, amit a befektetők a kockázatmentesnek ítélt amerikai állampapír-hozamon felül elvárnak a részvénypiaci befektetéseiktől), amin a kötvényhozamok emelkedése tovább ront, növelve a részvények relatív túlértékeltségét. Egy ilyen túlfeszített helyzetben megnő egy nagyobb részvénypiaci korrekció kockázata.Persze ez csak egy általános összefüggés, ami a kockázatvállalás mértékétől és a befektetői preferenciától függően egyedileg minden döntést másképp befolyásol, de szépen illusztrálja, miért válnak borúsabbá a részvénypiacok a mostani kötvénypiaci hozamemelkedés mellett.