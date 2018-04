Egyéves csúcsra ugrott az amerikai infláció

A Reuters által megkérdezett elemzők többsége arra számított, hogy a februári 2,2%-ról 2,4%-ra gyorsulhatott márciusban az éves bázisú infláció az Egyesült Államokban. Ez be is jött: az éves index valóban 2,4%-ra, egyéves csúcsra kapaszkodott. Ezzel párhuzamosan az éves maginflációs mutató értéke is tavaly február óta nem látott magasságba, 2,1%-ra emelkedett.

Bár havi alapon 0,1%-kal mérséklődtek a fogyasztói árak, a maginfláció (és a fő index) emelkedése fokozódó inflációs nyomásra utal az amerikai gazdaságban. Az elkövetkező hónapokban fokozott figyelemmel fogják majd kísérni a befektetők az amerikai munkaerő-piaci és inflációs statisztikákat, hiszen minden, az infláció gyorsulására utaló jel szigorúbb kamatemelési forgatókönyvet eredményezhet a Federal Reserve részéről.