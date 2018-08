Egymásnak feszült Trump és Erdogan, szenved a líra

Azt gondolom, hogy szörnyű hibát vétenek. Nem lesz semmiféle engedmény

Összességében kulcsfontosságúnak tartja a Fitch, hogy a bankok által korábban feltételek nélkül nyújtott hitelkeretek megmaradjanak a cégek irányába.

Az amerikai elnök Törökországról is beszélt a Reuters-interjúban és amint külön már megírtuk: kiemelte, hogy nem tesznek engedményt a fogvatartott amerikai lelkipásztor szabadon engedésével kapcsolatban. Hozzátette: korábban segített abban, hogy Izrael elengedjen egy török állampolgárt, és emiatt azt hitte, hogy ennek az alkunak keretében majd a törökök is szabadon engedik az amerikai lelkipásztort, de mégsem így történt.- hangsúlyozta Trump és hozzátette: szerinte a Törökországra kivetett amerikai vámoknak nem lesz negatív hatásuk Európára.Amint anno megírtuk:. A gyenge lírára, az abból adódó versenyelőnyre hivatkozott, miközben a líra nem tudatos leértékelés, hanem a gazdaságpolitikai hibák és gyengeségek miatt esett idén már bő 60%-ot a dollárral szemben.Hétfőn a török hatóságok azt jelentették be, hogy, tehát ez is tovább fokozza a két ország közötti viszályt.Recep Tayyip Erdogan török elnök tegnap a ma kezdődött 4 napos muszlim ünnep előtti beszédében többek között azt hangsúlyozta, hogy, és hamarosan be is fogják ezt látni. Most nem nevezte meg, hogy kikre utalt, de korábban rendszeresen voltak kirohanásai a kamatlobbi, a hitelminősítők ellen.Péntek este egyébként az S&P és a Moody's is leminősítette Törökország hitelbesorolását,Ebben emlékeztettek arra, hogy egy korábbi török anyagukbanEmiatt és a korábbi modellszámításuk alapján azt hangsúlyozzák, hogya gyenge líra miatt megugró hiteltörlesztések, illetve az árbevételnövelési képesség korlátai miatt.Közben a török pénzügyminisztérium múlt heti tervét kedvezőnek tartja Fitch, hogyHa viszont ez valóban így lesz, akkor az meg a török bankrendszerre helyez majd többlet nyomást.A líra egyébként a fenti ameriki-török üzengetések és fejlemények mellett, a 4 napos muszlim ünnep miatti alacsony bankközi likviditás mellettMúlt hétfőn átmenetileg 7 felett is járt az árfolyam, majd volt egy korrekció 5,7 körülig, aztán a készülő újabb amerikai szankciók híre hatására visszaesett a líra. A mostani 6,10-es árfolyam azt jelenti, hogy év eleje óta 62%-os a líraesés mértéke, 3 hónapos távon pedig 34%-os.