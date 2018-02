Egymillió fős hadgyakorlat és záródó határok a csődben lévő országban

Tizenhét határátkelőhelyet blokkoltunk. Sem járművel, sem gyalogosan azokon már nem lehet átjutni. A hadsereg emellett fokozta jelenlétét

A kolumbiai kormány jelentése szerint naponta csaknem 40 ezer venezuelai érkezik Kolumbiába, ahol a legfrissebb beszámoló szerint már több mint félmillió venezuelai él.

Venezuelában nagyszabású hadgyakorlatot tartanak a hétvégén, majdnem egymillió ember részvételével - jelentette be kedden a caracasi vezetés. Eközben Kolumbia szigorúbb ellenőrzést vezet be a közös határonA súlyos gazdasági és politikai válsággal küszködő dél-amerikai állam elnöke, Nicolás Maduro azt követően rendelte el a manővert, hogy Tarek William Saab főügyész támadás előkészítésével meggyanúsította a szomszédos Kolumbiát. Az Egyesült Államok szövetségesének számító bogotái kormány tagadta ezeket az állításokat.Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter szerint a hadgyakorlatra azért van szükség, mert országát háborús politikát űző imperialisták fenyegetik.A manővert a dél-amerikai ország nyolc stratégiai fontosságú régiójában tartják meg 150 ezer katona és tartalékos, 328 ezer milicista, valamint kormányzati szervezetek félmillió tagjának a résztvételével. Padrino kiemelte: "A békére készülünk, országunk sosem fog agressziót vagy támadást indítani egyetlen szomszédja ellen sem".A kolumbiai hadsereg egyébként valóban mozgolódik, de egészen más miatt. A biztonsági erők kedden lezártak egy sor illegális határátkelőhelyet a venezuelai határon, hogy elejét vegyék az ellenőrzés nélküli migrációnak.- jelentette be María Ángela Holguín kolumbiai külügyminiszter Juan Manuel Santos államfővel és Luis Carlos Villegas védelmi tárcavezetővel tartott tanácskozást követően.Az ellátórendszerek összeomlása miatt naponta több ezer venezuelai ingázik a szomszédos Kolumbiába dolgozni, illetve bevásárolni. Az utóbbi időben a bogotái vezetés szigorúbb beutazási szabályokat helyezett kilátásba, hogy ellenőrizni tudja a Venezuelából kiinduló migrációt.Holguín közölte azt is, hogy a jövő héttől kezdve minden Kolumbiában élő venezuelait regisztrálni fognak. Elmondta, erre azért van szükség, hogy az embereknek lehetővé tegyék a hozzáférést a dél-amerikai állam egészségügyi-, valamint oktatási rendszeréhez.